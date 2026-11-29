Heb jij een abonnement op Spotify? Wacht dan niet te lang, want deze functie moet je aanpassen vóór Spotify Wrapped 2026 verschijnt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify Wrapped 2026

November is bijna voorbij en dat betekent dat Spotify Wrapped 2026 voor de deur staat. De muziekdienst brengt ieder jaar een persoonlijk overzicht uit met je meest beluisterde nummers, artiesten en muziekgenres. Toch komt het regelmatig voor dat je favoriete muziek helemaal niet bovenaan staat. Vooral als je kinderen hebt die regelmatig naar muziek luisteren via jouw Spotify-account, kan het jaarlijkse overzicht behoorlijk verrassend zijn.

Gelukkig heeft Spotify daar een handige oplossing voor toegevoegd. De muziekdienst gebruikt jouw luistergeschiedenis om een persoonlijk smaakprofiel samen te stellen, dat invloed heeft op je aanbevelingen en Spotify Wrapped. Met een nieuwe instelling kun je voorkomen dat kindermuziek wordt meegenomen in dit profiel. Zo verschijnen de favoriete liedjes van je kinderen niet meer tussen je meest beluisterde nummers en artiesten van het jaar. Klinkt dat goed? Dan moet je nu actie ondernemen en de instellingen van Spotify aanpassen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pas deze instelling direct aan

Luisteren je kinderen regelmatig naar muziek via jouw Spotify-account? Dan is het verstandig om de nieuwe functie direct uit te schakelen. Spotify heeft een speciale instelling toegevoegd, waarmee je muziek voor kinderen en gezinnen kunt uitsluiten van je smaakprofiel. Je kunt deze muziek nog steeds gewoon afspelen, maar de nummers tellen niet meer mee voor je belangrijkste Wrapped-overzichten. Je moet daarvoor wel de instellingen van Spotify aanpassen. Dat doe je als volgt:

Open Spotify op je iPhone; Tik linksboven op je profielfoto; Kies voor ‘Instellingen en privacy’; Ga naar ‘Content en weergave’; Schakel ‘Muziek voor kinderen en het hele gezin gebruiken voor Smaakprofiel’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het grote voordeel is dat de instelling ook met terugwerkende kracht werkt. Heb je eerder dit jaar veel kinderliedjes afgespeeld? Dan worden die alsnog uitgesloten van je belangrijkste Wrapped-lijsten, zoals je favoriete nummers en artiesten. Spotify gebruikt de kindermuziek bovendien niet meer voor nieuwe aanbevelingen, waardoor je persoonlijke afspeellijsten beter aansluiten op je eigen muzieksmaak. Zo krijg je dit jaar een Spotify Wrapped die écht iets over je eigen muziek zegt.

Meer over Spotify

Spotify heeft nog een handige functie waarmee je jouw jaaroverzicht kunt beïnvloeden. Je kunt specifieke nummers en complete afspeellijsten uitsluiten van je smaakprofiel. Dat is bijvoorbeeld handig als je regelmatig naar slaapmuziek, achtergrondgeluiden of nummers luistert die helemaal niet bij je eigen muzieksmaak passen. Open daarvoor een nummer of afspeellijst, tik op de drie puntjes en kies de optie om het nummer of de afspeellijst uit te sluiten van je smaakprofiel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je dat Spotify Wrapped 2026 zo goed mogelijk bij je muzieksmaak aansluit? Dan is het verstandig om deze instellingen te controleren voordat het jaaroverzicht verschijnt. Spotify heeft nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt, maar Wrapped verschijnt doorgaans eind november of begin december. Met de juiste instellingen voorkom je dat kindermuziek je favoriete artiesten verdringt en krijg je een overzicht dat beter aansluit bij de muziek waar je zelf het liefst naar luistert!