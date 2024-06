Vinkjes in WhatsApp: zo werken ze (en dit betekenen de kleuren)

Stuur je regelmatig berichten op WhatsApp? Dan is het belangrijk om te weten wat de verschillende kleuren van de vinkjes in WhatsApp betekenen!

Vinkjes in WhatsApp

WhatsApp heeft verschillende handige functies om te zien of je bericht goed is aangekomen. Je weet natuurlijk dat je chatbericht goed is afgeleverd als de ontvanger een reactie heeft gegeven, maar dat duurt soms (te) lang. Het is in dat geval veel handiger om de vinkjes, of leesbewijzen, in WhatsApp te controleren. Deze vinkjes vertellen je of het bericht al is afgeleverd én of de ontvanger het bericht heeft gelezen.

WhatsApp heeft op dit moment drie soorten vinkjes. Je ziet deze leesbewijzen als je een tekstbericht, foto, video of spraakbericht heb gestuurd. Door het bericht naar links te vegen wordt de berichtinformatie getoond in WhatsApp. Wat de vinkjes precies betekenen is afhankelijk van het gesprek waarin je het bericht stuurt. Zo hebben leesbewijzen een andere betekenis in een groepsgesprek dan in een privégesprek. Dit betekenen de vinkjes in WhatsApp:

Privégesprek:

Eén grijs vinkje: het bericht is verstuurd, maar nog niet afgeleverd;

Twee grijze vinkjes: het bericht is aangekomen, maar nog niet gelezen;

Twee blauwe vinkjes: het bericht is gelezen.

Groepsgesprek:

Eén grijs vinkje: het bericht is verstuurd, maar nog niet bij iedereen in de groep afgeleverd;

Twee grijze vinkjes: het bericht is bij iedereen in de groep aangekomen, maar nog niet door iedereen gelezen;

Twee blauwe vinkjes: iedereen in het groepsgesprek heeft het bericht gelezen.

Blauwe vinkjes in WhatsApp uitzetten

De blauwe vinkjes in WhatsApp zijn alleen zichtbaar als je de functie zelf ook hebt ingeschakeld. Zo zie je dus niet wanneer iemand je berichten heeft gelezen als je zelf de blauwe vinkjes uit hebt staan. Heb je liever niet dat anderen zien wanneer je een chat hebt geopend? Dan kun je de blauwe vinkjes gemakkelijk uitschakelen in WhatsApp. Dat doe je als volgt:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’; Scrol naar beneden en zet de schakelaar achter ‘Leesbewijzen’ uit.

Let wel op, want in groepsgesprekken blijven leesbewijzen zichtbaar. Je schakelt de blauwe vinkjes dus uit voor privégesprekken in WhatsApp. Lees je een bericht in een groepsgesprek? Dan kan de afzender nog steeds zien wanneer je het gesprek hebt geopend. Stuur je een bericht in een gesprek met meerdere mensen? Dan kun je ook controleren wie jouw bericht heeft gelezen, zelfs als je de blauwe vinkjes in WhatsApp uitgeschakeld hebt.

Meer tips voor WhatsApp

Het is overigens ook mogelijk dat je een klokje ziet achter het verstuurde bericht. In dat geval is je tekstbericht, foto, video of spraakopname nog niet verzonden. De kans is groot dat je dan problemen hebt met internet of helemaal geen actieve internetverbinding hebt. Zodra je met internet verbindt worden de berichten automatisch verzonden. De vinkjes verschijnen vervolgens vanzelf achter het bericht in WhatsApp.

Bewerk je een bericht in WhatsApp? Dan worden de leesbewijzen opnieuw ingesteld, zodat je ziet wie het bewerkte bericht heeft ontvangen en gelezen. De grijze en blauwe vinkjes betekenen dan hetzelfde als wanneer je een nieuw bericht hebt gestuurd in WhatsApp. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk dan hier meer tips!