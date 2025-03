Emoji bewerken in WhatsApp: hier vind je de verborgen functie

Stuur je regelmatig emoji via WhatsApp? Er is een gemakkelijke manier om emoji te bewerken in WhatsApp. Hier vind je de verborgen functie!

WhatsApp emoji bewerken

Er komen geregeld nieuwe functies naar WhatsApp. Zo introduceerde de berichtendienst recent nog chatthema’s en kun je sinds kort een link naar Instagram toevoegen op WhatsApp. De applicatie heeft dus enorm veel functies, die je waarschijnlijk nog lang niet allemaal kent. Eén van die verborgen features is het bewerken van emoji in WhatsApp. Het is namelijk mogelijk om meerdere plaatjes samen te voegen tot één emoji.

Met één druk op de knop kun je een emoji toevoegen aan je tekstbericht. Op die manier is het mogelijk om meerdere emoji naast elkaar te plaatsen, maar je kunt ze dus ook samenvoegen tot één plaatje. Daarvoor moet je emoji bewerken in WhatsApp. Dat doe je door een emoji naar de chat te slepen, vervolgens kun je meerdere emoticons toevoegen aan het plaatje. Benieuwd hoe je dat doet? Wij leggen het uit!

Zo doe je dat

Wil je een eigen emoticon samenstellen op WhatsApp? Dat gaat gemakkelijk bij iedere versie van de berichtendienst. Het gaat niet om een nieuwe functie, dus je hoeft WhatsApp niet bij te werken om zelf plaatjes samen te voegen. Om de emoji te bewerken open je WhatsApp op je iPhone en ga je naar het gesprek waarin je het plaatje wilt sturen. Het samenstellen van een eigen emoji gaat dan als volgt:

Open WhatsApp op je iPhone; Ga naar een gesprek naar keuze; Tik op de typbalk en ga naar het toetsenbord met alle emoji; Sleep de emoji naar de chat; Laat de emoji los en druk op ‘Bewerk’; Tik op het vierkantje rechtsboven en voeg meer emoji toe; Druk tot slot op de groene verzendknop.

Wil je meer bewerkingen toevoegen? Ook dat is mogelijk bij het bewerken van emoji in WhatsApp. Zo kun je ook tekst aan het plaatje toevoegen. Teken je liever zelf iets? Dan kun je ook zelf tekeningen maken op het bestaande plaatje. Op die manier geef je gemakkelijk een eigen draai aan emoji. Dat is een handige manier om een verhaal te vertellen met het versturen van slechts één plaatje. Of om een persoonlijke reactie te sturen op een bericht dat je hebt gekregen.

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft dus een gemakkelijke manier om emoji te bewerken, zonder dat je daar een andere app voor nodig hebt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk dan hier al onze tips en nieuwsartikelen, zodat je zoveel mogelijk uit de chatdienst haalt!