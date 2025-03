WhatsApp is nu in te stellen als standaard-app om te bellen (en zo doe je dat)

Het is nu mogelijk om WhatsApp in te stellen als de standaard-app die je gebruikt om te bellen. Wij laten zien hoe je dat doet!

WhatsApp is nu in te stellen als standaard-app om te bellen

WhatsApp is ontzettend populair in Nederland. Met de app kun je niet alleen berichten en foto’s sturen, maar je kunt er uiteraard ook mee bellen. Standaard gebruikt je iPhone de app ‘Telefoon’ om te bellen, maar je kunt die sinds iOS 18.2 vervangen door WhatsApp. Dit stel je op de volgende manier in:

Open de app ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol helemaal naar beneden en kies voor ‘Apps’; Tik daarna op ‘Standaardapps’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Bellen’; Kies vervolgens in het lijstje voor ‘WhatsApp’.

Je kunt uiteraard ook op de WhatsApp-app tikken om te bellen, maar het instellen van de app als standaard-app heeft wat voordelen. Wanneer je bijvoorbeeld in de Contacten-app op de knop ‘bel’ tikt, zal je iPhone voortaan meteen WhatsApp gebruiken om te bellen en niet meer de app Telefoon.

Apple heeft de functie om deze standaard-apps te wijzigen geïntroduceerd in iOS 18.2. Eerst werd er nog gezegd dat ze de functie alleen beschikbaar zouden maken in de EU, maar de optie om de bellen-app aan te passen is nu wereldwijd beschikbaar.

Naast het aanpassen van de app om te bellen, kun je op dezelfde plek WhatsApp ook als standaard-app gebruiken om berichten te sturen. Standaard gebruikt je iPhone hiervoor de app Berichten, maar die kun je daarmee voortaan ook links laten liggen.

Overigens kun je hier niet alleen de standaard-apps voor het bellen of het sturen van berichten aanpassen. Ook kun je hier onder andere de standaard browser of App Store wijzigen. Apps moeten hiervoor wel ondersteuning hebben ingebouwd in de app. Dus het kan zijn dat je favoriete app er (nu nog) niet tussen staat.

Standaard-app terugzetten

Heb je het een tijdje geprobeerd en vind je het bellen met WhatsApp maar niets? Dan kun je op dezelfde manier de standaard-app ‘Telefoon’ weer terugzetten. Volg daarvoor de bovenstaande stappen en stel de gebruikelijke apps weer in.