In WhatsApp kun je een eigen profielfoto instellen én veranderen. In dit stappenplan vertellen we je hoe je dat het makkelijkst doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp Profielfoto veranderen: zo doe je dat het snelst

Een nieuwe foto of een grappig plaatje: het is leuk om zo nu en dan je profielfoto van WhatsApp te veranderen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Pak daarom ons stappenplan erbij!

WhatsApp profielfoto veranderen op iPhone Open WhatsApp op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Chats’; Tik rechtsonder op ‘Instellingen’; Tik boven aan het scherm op je naam; Onder de huidige afbeelding, tik je op ‘Bewerk’; Tik rechtsboven op ‘Bewerk’; Om een bestaande foto te gebruiken tik je op ‘Kies foto’. Wil je een nieuwe foto maken? Dan tik je op ‘Maak foto’; Stel de nieuwe foto in.

WhatsApp profielfoto: wel of niet laten zien

Iedereen die je op WhatsApp hebt kan je profielfoto zien. Maar je kunt er ook voor kiezen om je profielfoto alleen met bepaalde contacten te delen, of juist met niemand. Dit stel je op de volgende manier in.

Tik op ‘Instellingen’ in WhatsApp;

Kies voor ‘Privacy’;

Tik op ‘Profielfoto’;

Selecteer wie je profielfoto mag zien, bijvoorbeeld ‘Mijn contacten’;

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo kies je een goede profielfoto (voor WhatsApp)

Het veranderen van je profielfoto in WhatsApp is zo gepiept. En je kunt natuurlijk elke foto of afbeelding gebruiken. Maar sommige foto’s zijn net wat beter om als profielfoto in te stellen. Houd daarom bij het kiezen van een profielfoto de volgende tips in je achterhoofd.

Kies een duidelijke en scherpe foto

Zorg de afbeelding goed zichtbaar is en dat de foto van goede kwaliteit is. Vermijd wazige of te donkere foto’s, want die komen minder professioneel of herkenbaar over.

Laat je persoonlijkheid zien

Je profielfoto mag iets zeggen over wie jij bent. Houd je van reizen? Kies een leuke foto van je vakantie. Fan van Disney? Gebruik een van je favoriete personages. Liever casual? Een spontane selfie kan ook leuk zijn!

Let op de achtergrond

Een rustige, neutrale achtergrond is vaak beter. Te drukke achtergronden leiden af, zeker als de foto behoorlijk klein is, zoals bij WhatsApp.

Kies een foto die past bij de manier waarop je WhatsApp gebruikt

Gebruik je WhatsApp vooral voor werk of professionele contacten? Dan is een nette of iets formele foto eigenlijk een must. Gebruik je de chat-app vooral voor vrienden en familie? Dan mag het allemaal wat losser en speelser.