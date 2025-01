Constante meldingen, bewegende afbeeldingen en meer: Spotify heeft stiekem behoorlijk wat functies die vervelend zijn. Met deze Spotify-tips neem je de grootste irritaties weg!

Spotify-tips die veel van je irritaties wegnemen

Spotify gebruik je vooral om lekker te genieten van je favoriete muziek. Al die meldingen over nieuwe concerten en constant gezeur over aanbevolen muziek zit je helemaal niet op te wachten. Toch? Dat vonden wij ook. Daarom laten we je in deze Spotify-tips zien hoe je dat soort zaken moet uitzetten!

Deze tips zijn geschreven met de Spotify-app op een iPhone. Het kan zijn dat de stappen op een Android-toestel net iets anders zijn.

1. Meldingen en notificaties uitzetten

Spotify stuurt je standaard regelmatig berichten. Zo kun je bijvoorbeeld meldingen krijgen over nieuwe muziek of podcasts. Er zitten zelfs regelmatig aanbiedingen van Spotify zelf tussen. Je kunt echter zelf aangeven welke meldingen je wilt ontvangen en of je ze in de app zien of via e-mail wilt krijgen.

Om deze meldingen uit te zetten (of juist allemaal aan als je dat leuk vindt) klik je op de knop ‘Home’. Tik vervolgens op je profielfoto en kies voor ‘Instellingen en privacy’. Ga naar ‘Meldingen’ waar je alle soorten berichten kunt in- en uitschakelen.

Een nog makkelijkere manier om meteen alle berichten uit te zetten van de app is via de Instellingen van je iPhone. Dat doe je op de volgende manier.

Alle berichten en meldingen van een app (bijvoorbeeld Spotify) uitzetten. Ga naar de ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Zoek ‘Spotify’ in de lijst en tik erop; Tik op ‘Meldingen’; Zet de schuifknop bij ‘Sta meldingen toe’ op uit.

2. Bewegende plaatjes en animaties stoppen

Bij sommige nummer speelt Spotify korte, herhalende beelden af op het scherm tijdens het afspelen. Dat kan behoorlijk irritant zijn, maar deze functie kun je ook vrij makkelijk uitzetten.

Tik op ‘Home’ en op je profielfoto;

Ga naar ‘Instellingen en privacy’;

Kies voor ‘Content en weergave’;

Zet de schuifknop bij ‘Canvas’ uit.

3. Weg ermee: Smart Shuffle uitschakelen

Een afspeellijst, een album of je eigen lijstjes kun je shuffelen. Hiermee wordt de muziek door elkaar gegooid en krijg je niet altijd de liedjes in dezelfde volgorde te horen.

Smart Shuffle staat nu aan

De optie Smart Shuffle is daar een specifieke variant op. Deze voegt namelijk ook nieuwe liedjes toe die op je smaak ‘lijken’. Als je daar niet op zit te wachten moet je de functie uitzetten. Dat doe je op de volgende manier.

Wanneer je muziek aan het afspelen bent, tik je eerst op de afspeelbalk onderaan zodat je afspeelknop groot in het beeld te zien krijgt. Daarna tik je links op het icoontje met de twee pijltjes.

Zijn de pijltjes grijs? Dan staat de shuffle-functie uit;

Zijn de pijltjes groen? Dan staat de standaard shuffle-functie aan;

Zie je een klein sterretje bij de groene pijltjes? Dan staat de functie Smart Shuffle aan.

4. Profiel met je muzieksmaak beschermen

Soms wil je vrienden of familie naar muziek laten luisteren via jouw account. Maar Spotify gebruikt vrijwel alle muziek waar je naar luistert voor het maken van een profiel. Dat profiel wordt dan weer gebruikt voor aanbevelingen.

Zijn je ouders enorme fans van Heintje of is je vriendin helemaal gek van een Zuid-Koreaanse boyband? En dus totaal niet? Dan wil je dat soort muziek liever niet in jouw profiel verwerkt hebben als ze er naar gaan luisteren. Dat kun je gelukkig uitzetten.

Open de afspeellijst die ze willen beluisteren met jouw Spotify-account. Tik daarna op de knop met de drie puntjes in het midden van het scherm. Vervolgens kies je voor ‘Niet gebruiken voor je muzieksmaakprofiel’.

