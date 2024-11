iPhone-tips: handigheidjes voor Spotify die je nog niet kende!

Als je Spotify al jaren gebruikt, denk je alles wel te kennen. Maar Spotify staat niet stil, daarom spijkeren we je bij in de iPhone-tips van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: handigheidjes voor Spotify

Spotify voegt regelmatig nieuwe functies en handigheidjes toe. De kans dat een deel daarvan aan je aandacht is ontsnapt, is heel waarschijnlijk. Daarom zetten we er in deze iPhone-tips een aantal voor je op een rij. Probeer ze gelijk uit!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Het beste van iPhoned Selecteer welke iPhoned nieuwsbrief je wilt ontvangen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Bekijk je Spotify Daylist

We beginnen met een functie waar je misschien wel al van gehoord hebt: Daylist. Dat is een afspeellijst die Spotify speciaal voor jou maakt, gebaseerd op de muziek die je normaal beluistert op bepaalde momenten van de dag.

De lijst verschijnt als het goed is onder het kopje ‘Speciaal voor jou’, maar dat is niet bij iedereen zo. Staat de Daylist er bij jou nog niet bij? Dan moet je er even naar zoeken. Dat doe je het snelst op de volgende manier:

Open de app Spotify;

Tik beneden op ‘Zoeken’;

In het zoekveld typ je ‘daylist’;

Het eerste zoekresultaat is jouw Daylist van dit moment. Vind je een Spotify Daylist leuk? Dan kun je hem ook opslaan om later te kunnen beluisteren. Spotify past meerdere keren per dag de lijst aan, dus je kunt zo vrij snel een hele verzameling van nieuwe afspeellijsten opbouwen.

2. Deel afspeellijsten via AirDrop

Dat je een liedje kunt delen via AirDrop weten veel mensen wel. Dat je samen met iemand anders een afspeellijst kunt samenstellen ook. Maar het is minder bekend dat als je een toffe afspeellijst hebt samengesteld, je die ook in één keer kunt delen. Dat werkt zo:

Open de app Spotify;

Tik beneden op ‘Bibliotheek’;

Zoek de playlist die je wilt delen en tik erop;

Tik op de drie puntjes en tik op ‘Delen’.

Het gemakkelijkst is om nu op ‘Meer’ te tikken en voor ‘AirDrop’ te kiezen. Maar delen via WhatsApp kan uiteraard ook.

3. Afspeelsnelheid veranderen

Op TikTok zijn liedjes die versneld worden afgespeeld enorm populair. Met het volgende trucje doe je dat ook in Spotify. Alleen gaat dit niet in de Spotify-app op je iPhone, maar in de Chrome-browser op je Mac.

Om te beginnen heb je de Spotify Playback Speed Chrome extensie nodig. Heb je die plug-in toegevoegd aan je Chrome-browser, dan ga je naar https://open.spotify.com. Log daar in met je Spotify-account. Wanneer je daar nu een liedje afspeelt, zie je nu de mogelijkheid om de Playback Speed aan te passen. Je kunt alles kiezen tussen 0,5x en 2,0x, en met de optie ‘Preserve Pitch’ bepaal je of de toonhoogte meebeweegt met de snelheid of niet.

Heb je er genoeg van, zet de schuifbalk dan wel weer terug op 1,0x!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Widget laatst afgespeelde artiest of playlist

Wil je snel toegang tot de liedjes die je het laatst hebt afgespeeld? Probeer dan eens om een Spotify-widget op je thuisscherm te zetten. Je hebt daarbij de keuze uit een enkele widget, of een uitgebreidere widget die wat verder terugkijkt. Het toevoegen van de widget is zo eenvoudig dat je het handig is om hem even tijdelijk te gebruiken. Het werkt als volgt:

Druk lang op het Spotify-icoontje op het thuisscherm;

In het snelmenu kies je de gewenste widget.

De enkele widget laat de laatst afgespeelde artiest zien. De uitgebreidere widget doet dat ook, maar toont daaronder nog vier artiesten en/of afspeellijsten die je daarvoor nog hebt afgespeeld. Met een enkele tik ga je er gelijk naartoe.

Heb je toch liever weer gewoon een Spotify-pictogram op je thuisscherm, dan pas je dat net zo eenvoudig weer terug aan.

5. Deze playlist opeten

Heb je een afspeellijst aangemaakt die je niet meer nodig hebt? Dan kun je die natuurlijk in één keer verwijderen. Maar Spotify geeft je ook de mogelijkheid om er een spelletje mee te spelen. Het spelletje heet: ‘Deze playlist opeten’. Zo werk het:

Open de app Spotify;

Tik beneden op ‘Bibliotheek’;

Kies de gewenste afspeellijst;

Tik op de drie puntjes en scrol naar beneden;

Tik op ‘Deze playlist opeten’.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!