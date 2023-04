Spotify of Apple Music? 5 redenen om te kiezen voor Apple

Twijfel je nog of je een abonnement op Spotify of Apple Music wilt? Om deze vijf redenen wil je overstappen naar een Apple Music-abonnement.

Apples muziekdienst heeft flinke uitbreiding gehad

In 2015 werd Apple Music gelanceerd, Apples eigen muziekdienst. De dienst is een directe concurrent van andere muziekdiensten als Spotify en YouTube Music. Sinds de introductie van Apple Music heeft de muziekdienst een flink aantal nieuwe functies gekregen, zo kan je sinds kort karaoke zingen met Apple Music en is Apple Music Classical eindelijk gelanceerd.

Met al deze functies is Apple Music nu een geduchte concurrent van Spotify. Twijfel je nog of je een abonnement op Apple Music af wilt sluiten? Na het lezen van de volgende vijf redenen is die keuze makkelijk gemaakt. Dit is waarom Apple Music beter is dan Spotify!

1. Apple Music Classical zit gratis in het abonnement

Op 28 maart heeft Apple eindelijk Apple Music Classical gelanceerd. De nieuwe muziekdienst is speciaal bedoeld voor het streamen van klassieke muziek. In totaal staan er ruim 5 miljoen klassieke nummers en werken in de nieuwe app, die te beluisteren zijn in de hoogste geluidskwaliteit (tot 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless).

Je krijgt Apple Music Classical helemaal gratis bij je Apple Music-abonnement. Bij Spotify ontbreekt deze functie nog, waardoor Apple Music net iets aantrekkelijker is. Ben je bijvoorbeeld fan van bepaalde klassieke filmmuziek, zoals van Harry Potter? Dan is Apple Music de beste keuze voor jou.

2. Meer achtergrondinformatie beschikbaar in Apple Music

Ben je benieuwd naar het verhaal achter een nummer? Of naar meer achtergrondinformatie over de artiest? Dan ben je bij Apples muziekdienst aan het juiste adres. In Apple Music heb je namelijk de mogelijkheid om meer informatie over jouw favoriete album of je favoriete artiest te lezen. In Spotify heb je deze mogelijkheid vaak niet of slechts beperkt.

Je vraagt de achtergrondinformatie in Apple Music op door op een album te tikken. Daar krijg je een beschrijving te zien die het nummer of album in context zet en informatie over de artiest geeft. Enorm handig als je niet alleen naar de muziek wilt luisteren, maar ook benieuwd bent waar het nummer over gaat.

3. Spotify is moeilijker te bedienen

In Apple Music zie je nieuwe muziek, oude nummers die je leuk vindt en gerelateerde artiesten allemaal in één oogopslag op het beginscherm. Dit is bij Spotify tegenwoordig niet meer het geval, want de app heeft recent een nieuwe interface gekregen.

Het nieuwe ontwerp heeft iets weg van TikTok en is niet erg overzichtelijk. Als je liever een geordend beginscherm hebt, is Apple Music een betere keuze dan Spotify. Het is overigens nog niet duidelijk of Spotify de nieuwe interface behoudt. Gezien de kritiek is het te verwachten dat de indeling van Spotify’s beginscherm toch nog aangepast wordt.

4. Karaoke meezingen: liever met Apple Music of Spotify?

Spotify geeft bij een groot aantal nummers de optie om de songtekst in beeld te brengen, zodat je precies weet wat de artiest precies zingt. Met de lyrics is het bovendien makkelijk om mee te zingen met jouw favoriete nummers, zo is Spotify ideaal om bijvoorbeeld in te zetten tijdens een karaoke-avond!

Voor dat laatste is Apple Music misschien wel nóg geschikter dan Spotify. Naast de songtekst heeft Apple Music namelijk een echte karaokefunctie, ook wel Apple Music Sing. Met deze functie hoor je alleen nog de achtergrondmuziek van een nummer, zonder de zang van de artiest. Met de tekst van het nummer in beeld vorm dit de perfecte basis voor een avondje keihard meezingen.

5. Apple Music heeft een betere geluidskwaliteit door Lossless

En last but not least: Apple Music heeft een betere geluidskwaliteit dan Spotify. Apple heeft in 2021 Lossless Audio geïntroduceerd bij Apple Music. Lossless Audio is een speciaal soort muziekbestand waarin geen details verloren zijn gegaan. Normaal gesproken wordt er namelijk een verkleinde versie van de opname gebruikt op streamingdiensten, zodat deze minder opslag vereist en minder data verbruikt.

Bij Spotify luister je naar muziek in 320kbps bij een Premium-abonnement. Bij Apple Music is het standaard iets minder: 256kpbs. Maar met Lossless heb je alsnog een veel hogere geluidskwaliteit bij Apple Music. Wil je je favoriete muziek dus in de beste kwaliteit luisteren, dan moet je bij Apple Music zijn.

Prijzen Apple Music en Spotify nagenoeg gelijk

Als je kijkt naar de abonnementen, zijn Spotify en Apple Music nagenoeg gelijk aan elkaar. Als individu betaal je nu 9,99 euro op Spotify, maar het bedrijf heeft al aangegeven die prijs dit jaar omhoog bij te stellen naar 10,99 euro. Een individueel abonnement op Apple Music krijg je eveneens voor 10,99 euro per maand.

Ook de rest van de prijzen zijn na de aanstaande prijsveranderingen bij Spotify precies hetzelfde als bij Apple Music. Als gezin betaal je nu nog 14,99 euro bij Spotify, maar dat wordt binnenkort 15,99 euro. Bij Apple Music betaal je eveneens 15,99 euro. Als student betaal je bij Spotify 4,99 euro en ook die prijs stijgt dit jaar met een euro. Je betaalt dan, net als bij Apple Music, 5,99 euro per maand. Spotify heeft wel een klein voordeel, daar kan je namelijk wel een account voor twee personen nemen. Je betaalt dan 12,99 euro per maand.

Gratis Apple Music

Heb je nog nooit een abonnement op Apple Music gehad? Dan kan je gebruik maken van een gratis proefperiode van een maand. Bij aankoop van enkele muziekgerelateerde Apple-producten krijg je bovendien zes maanden lang gratis Apple Music. Zo krijg je een gratis abonnement voor zes maanden als je nieuwe AirPods koopt.

Ben je nog op zoek naar nieuwe AirPods? De AirPods Pro 2 zijn op dit moment goedkoper dan ooit en hebben een ontzettend goede geluidskwaliteit. Zo luister je straks in de beste kwaliteit naar jouw favoriete muziek! Vind je de AirPods Pro 2 aan de dure kant, dan heb je voor minder geld al snel de AirPods 3. Check voor de beste prijzen vooral even onze prijsvergelijker:

