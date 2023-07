Siri uitzetten op je iPhone, MacBook, Apple TV en Apple Watch: zo doe je dat

De digitale assistent van Apple kan heel handig zijn. Toch zijn er momenten dat Siri uitzetten een betere optie is. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt voor al je apparaten.



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri uitzetten op al je Apple-apparaten

Siri uitzetten is niet moeilijk, als je maar weet waar je de aan- en uitknop kunt vinden. Alle apparaten die Siri-ondersteuning hebben, kunnen de assistent namelijk ook uitschakelen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als je het geen fijn idee vindt dat je iPhone continu meeluistert, of als ‘Hé Siri’ te vaak onbedoeld geactiveerd wordt.

Om het overzichtelijk te houden hebben we stap voor stap voor ieder Apple-apparaat uitgelegd hoe je Siri uitschakelt: de iPhone, Mac(Book), Apple Watch en Apple TV.

Siri uitzetten op iPhone, iPad en iPod touch

De meestgebruikte variant van Siri is aanwezig op de iPhone. Volg onderstaande stappen om de assistent handmatig te deactiveren. Deze stappen werken op alle apparaten die op iOS draaien: de iPhone, iPad en iPod touch.

Open ‘Instellingen’ op je device; Tik op ‘Siri en zoeken’; Schakel ‘Luister naar Hé, Siri’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri uitzetten op Apple Watch

Zodra je Siri op je gekoppelde iPhone uitzet, zal de assistent ook niet meer werken op de Apple Watch. Wil je alleen ‘Hé Siri’ uitschakelen op je horloge? Dan zijn deze drie stappen voldoende.

Open de Instellingen-app op je Apple Watch; Kies ‘Algemeen’; Zet de schakelaar achter Luister naar Hé, Siri’ uit.

Siri uitzetten op iMac en MacBook

Siri is sinds 2016 ook aanwezig op de iMac en MacBook. Door onderstaande stappen te volgen kun je de assistent niet alleen uit de menubalk halen, maar ook volledig uitschakelen. In het onderstaande menu kun je tevens de stem van Siri veranderen of een toetsencombinatie instellen.

Klik op het Apple-logo in de linker bovenhoek; Ga naar ‘Systeeminstellingen’; Klik op ‘Siri en Spotlight’; Zet de schakelaar achter ‘Luister naar Hé, Siri’ uit.

Siri uitzetten op Apple TV

Net zoals de iPhone, Apple Watch en Mac kun je ook de vierde generatie Apple TV met Siri bedienen. Net zoals bij bovenstaande producten, is deze relatief simpel weer uit te zetten.

Ga naar de Instelingen-app op je Apple TV; Scroll naar ‘Algemeen’; Zet de knop achter ‘Luister naar Hé, Siri’ uit.

Lees het laatste nieuws over Siri