Siri kan straks veel beter praten en begrijpen wat je bedoelt. Maar pas op, niet elk Apple‑apparaat krijgt de nieuwe versie.

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Siri AI officieel onthuld: op deze Apple-apparaten werkt de nieuwe Siri (niet)

Apple heeft tijdens WWDC 2026 de compleet vernieuwde en slimme versie van Siri laten zien. Siri AI kan veel beter praten, ingewikkelde vragen beantwoorden en veel meer andere taken dan de oude versie die je nu op je iPhone hebt. Maar helaas betekent dat ook dat niet álle Apple‑apparaten straks met Siri AI kunnen werken.

Apple heeft een hele duidelijke grens getrokken voor welke apparaten Siri AI überhaupt kan draaien. Voor Siri AI heb je namelijk Apple Intelligence nodig, en dat werkt alleen op de nieuwere apparaten. Wil je Siri AI straks echt kunnen gebruiken, dan moet je een apparaat hebben dat krachtig genoeg is.

De apparaten die Siri AI wél krijgen zijn de iPhone 16‑modellen, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Voor de iPad krijgt de iPad mini met A17 Pro en alle iPads met een M1‑chip of nieuwer Siri AI. Op de Mac werkt het op modellen met een M1 of nieuwer. Voor de Apple Watch hebben de Series 9 en hoger, de Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch SE 3 de mogelijkheid om Siri AI te draaien. Voor de oudere apparaten blijft de oude Siri beschikbaar.

Er zit echter nog wel een addertje onder het gras. Apple brengt Siri AI niet uit in de Europese Unie, omdat iOS 27 en iPadOS 27 onder Europese regelgeving vallen. Dat geldt overigens niet voor macOS 27, waar je Siri AI wél kunt gebruiken.

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Dit is Siri AI

Siri AI voelt bijna alsof je met een echt persoon praat. Je kunt langere gesprekken voeren en Siri kan veel beter begrijpen wat je bedoelt en wat er op je scherm staat. Dat is anders dan vroeger, toen het vooral losse commando’s waren die Siri begreep.

Deze nieuwe versie kan bijvoorbeeld informatie uit je berichten, e‑mails of foto’s halen en verwerken alsof het een slimme assistent is die precies weet waar je mee bezig bent.

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