Zo komt de nieuwe versie van Siri eruit te zien (en dit kun je ermee)

Piet-Jan Lentjes
29 mei 2026, 13:23
2 min leestijd
De nieuwe versie van Siri lijkt er nu eindelijk aan te komen. Dit gaat er in iOS 27 allemaal veranderen bij de spraakassistent!

Apple werkt al een tijd aan een slimmere versie van Siri, maar nu zijn er voor het eerst ook wat afbeeldingen van doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman die laten zien hoe de nieuwe assistent eruit gaat zien. En eerlijk gezegd lijkt Siri straks een stuk meer op ChatGPT dan ooit tevoren.

Volgens de gelekte afbeeldingen krijgt Siri een compleet nieuwe app in iOS 27. Daarnaast komt er een nieuwe zoekbalk, waar je niet alleen kunt zoeken op je iPhone maar ook een vraag stellen aan Siri. Het idee is dat je Siri niet alleen gebruikt voor simpele opdrachten, maar ook voor langere gesprekken en ingewikkeldere vragen.

De nieuwe app lijkt sterk op bekende AI-chatbots zoals ChatGPT. Je ziet eerdere gesprekken terug, kunt berichten typen en zelfs bestanden of afbeeldingen toevoegen aan een vraag. Daardoor voelt Siri veel minder als een klassieke spraakassistent en veel meer als een slimme AI-helper.

Apple zou Siri ook beter integreren in het Dynamic Island van de iPhone. Volgens de geruchten kun je dan vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden vegen om de nieuwe zoek- en chatfunctie te gebruiken.

De nieuwe versie van Siri moet bovendien beter begrijpen wat er op je iPhone staat. Daardoor kun je bijvoorbeeld vragen wanneer je tijd hebt voor een afspraak, informatie uit mails laten ophalen of Siri een bericht laten schrijven op basis van gegevens die al op je toestel staan. Dat moet ervoor zorgen dat de assistent eindelijk echt nuttig wordt in het dagelijks gebruik.

Ook lijkt Apple ondersteuning toe te voegen voor meerdere AI-diensten. Siri werkt nu al samen met ChatGPT, maar volgens geruchten kunnen later ook andere modellen worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan Gemini van Google of Claude van Anthropic. Daardoor kun je mogelijk zelf kiezen welke AI het beste bij jou past.

Apple onthult iOS 27 tijdens WWDC op 8 juni. En daarmee zal (als het goed is) ook de vernieuwde Siri voor het eerst écht te zien zijn. En dat werd eerlijk gezegd ook wel tijd.

Bronnen afbeeldingen: MacRumors, MacRumors
Software Geruchten iOS 27 Siri

