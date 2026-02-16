iOS 26.3 geïnstalleerd? Dan kun je hier deze nieuwe wallpapers vinden

Apple heeft met software-update iOS 26.3 weer een aantal nieuwe wallpapers naar je iPhone gebracht – we laten je zien waar je ze kunt vinden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hier vind je de nieuwe wallpapers

Apple heeft in iOS 26.3 aparte wallpaper-categorieën voor Astronomie en het Weer aangemaakt. Ook zijn er nu drie nieuwe vooraf ontworpen Weer-wallpapers voor het Vergrendelscherm (ook wel toegangsscherm), met verschillende lettertypen en widget-ontwerpen. Die kon je voorheen ook al zelf maken, maar nu heeft Apple dat al voor je gedaan. We laten zien waar je ze kunt vinden.

De Weer-achtergrond is er al langer en laat live het weer op je huidige locatie zien. In iOS 26.3 heeft Apple de achtergrond wel flink aangepast. Weer heeft nu ook een eigen categorie, waar Astronomie niet langer meer bij in zit. Astronomie heeft nu namelijk ook een eigen categorie. Je vindt de nieuwe wallpapers hier:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Achtergrond’; Tik op ‘+Voeg nieuwe achtergrond toe’; Scrol tot je ‘Weer’ tegenkomt en kies je favoriete ontwerp.

Je kunt de wallpaper vervolgens nog naar je eigen wensen aanpassen. Zo kun je de klok, de widgets of de knoppen onderaan in het scherm veranderen. Experimenteer naar hartelust tot je helemaal tevreden bent!

Ook op je iPad

Heb je iPadOS 26.3 op je iPad geïnstalleerd, dan kun je de nieuwe wallpapers daar ook instellen. Dat werkt op dezelfde manier. Vanwege het grotere scherm ziet de Weer-achtergrond er daar waarschijnlijk nog een stuk mooier uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je altijd op zoek naar mooie nieuwe wallpapers voor je iPhone? Bekijk dan ook eens onze Wallpaper Weekly-artikelen. Daar kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de tien selecties die we je laten zien. Daarbij proberen we het aanbod over het algemeen wel een beetje te variëren, dus de kans is groot dat je ze niet elke week allemaal mooi vindt. Toch zit er vast wel iets van je gading tussen! Check hieronder de laatste edities van onze Wallpaper Weekly!