Er is een nieuwe update voor de iPad verschenen. Deze nieuwe functies komen met iPadOS 26.3 naar je tablet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPadOS 26.3 is uit – en brengt deze nieuwe functies naar de iPad

Apple heeft een nieuwe van iPadOS uitgebracht. iPadOS 26.3 is nu beschikbaar voor alle compatibele iPads. Draait je iPad iOS 26? Dan kun je nu updaten. Dat doe je op de volgende manier.

Open de app ‘Instellingen’; Kies voor de optie ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’; Kies vervolgens voor ‘Werk nu bij’ als de update ziet staan.

iPadOS 26.3: twee nieuwe functies en bugfixes

Jammer genoeg zitten er voor de iPad niet heel veel nieuwe functies in. Deze update draait vooral om stabiliteit, verbeterde prestaties en de veiligheidsupdates. Maar toch zijn er een paar nieuwe zaken in iPadOS 26.3 te vinden. Dit zijn ze!

Nieuwe achtergronden

De eerste vernieuwing vind je bij de achtergronden. Apple heeft in deze versie van iPadOS de indeling van de wallpapers een klein beetje aangepast. In plaats van één gecombineerde ‘Weer & Astronomie’-sectie vind je nu twee losse categorieën in het overzicht. De achtergronden zijn ook wat dynamischer geworden met nieuwe opties en widgets die ook je thuisscherm wat levendiger kunnen maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer privacy voor nieuwste iPad

Een andere toevoeging is vooral interessant voor bezitters van de nieuwste iPad Pro met een M5-chip en een mobiele internetverbinding. Met een nieuwe instelling kun je er dan voor kiezen dat je iPad net wat minder gedetailleerde locatiegegevens deelt met mobiele netwerken.

iPadOS 26.4 krijgt meer nieuwe functies

Mocht je alweer nieuwsgierig zijn naar de volgende update? De verwachtingen zijn dat iPadOS 26.4 een stuk meer vernieuwingen bevat, waaronder verbeteringen op het gebied van Siri en andere slimme functies die nu nog ontbreken in 26.3.

Wil je niets missen van nieuwe updates voor je iPad of iPhone Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!