iPhone-tips: 5x handige tips voor Google Maps

In de iPhone-tips van deze week bespreken we vijf handige functies van Google Maps die je waarschijnlijk nog niet kent!

5x handige tips voor Google Maps

Google Maps ziet er sinds de laatste update misschien minder mooi uit, maar qua functionaliteit is het nog altijd een top-app. In de iPhone-tips van deze week laten we je een aantal handige functies zien die je waarschijnlijk nog niet kent. Probeer ze gelijk uit!

1. Voeg je muziekspeler toe aan Google Maps

De eerste van deze iPhone-tips is voor iedereen die regelmatig navigeert via Google Maps en tegelijkertijd muziek luistert met dezelfde iPhone. We hoeven je niet te vertellen dat dit niet ideaal is. Tenzij je je muziekspeler toevoegt aan Google Maps. Je hoeft dan tijdens het rijden nooit meer van app te wisselen! Instellen gaat zo:

Open Google Maps en tik op je profielfoto rechtsboven; Tik op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Navigatie’; Tik nu op ‘App voor het afspelen van muziek’; Selecteer je muziekspeler en tik op ‘Open’.

Je hebt de keuze uit Apple Music of Spotify. Heb je je speler ingesteld en je gaat navigeren, dan zie je onder in beeld de bedieningsknoppen van je muziekspeler. Via de knop ‘Browsen’ kun je eenvoudig andere muziek aanzetten.

2. Automatisch je parkeerplek onthouden

Nummer twee van onze iPhone-tips is voor iedereen die regelmatig vergeet waar de auto ook weer geparkeerd stond. Voor die mensen is het handig als Google Maps onthoudt waar je auto staat. Misschien wist je al dat je de parkeerplek handmatig kunt aangeven in de app, maar het is ook mogelijk om dit voortaan automatisch te doen.

Handmatig instellen doe je eenvoudig door op het blauwe bolletje te tikken (dat jouw locatie aangeeft). Vervolgens kies je voor de optie ‘Parkeerplek opslaan’. Instellen om dit voortaan automatisch te doen, gaat als volgt:

Tik in Google Maps op je profielfoto rechtsboven;

Tik op ‘Instellingen’ en dan op ‘Navigatie’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Parkeerplek opslaan’ in.

Om voortaan automatisch de parkeerplek op te slaan, is het logischerwijs wel noodzakelijk dat je Google Maps altijd toegang geeft tot je locatie. Wil je dat niet, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om een AirTag in je auto te leggen (of een van de vele goedkopere alternatieven).

3. Lopend navigeren via Live View

Er zijn nogal wat mensen die moeite hebben om lopend te navigeren met Google Maps. Als je eenmaal doorhebt hoe het werkt gaat het wel, maar het blijft best wel verwarrend. Ben jij zo iemand die er maar niet aan kan wennen, dan is nummer drie van onze iPhone-tips voor jou. Probeer het de volgende keer via Live View. Dat doe je zo:

Zoek je bestemming op in Google Maps en tik op ‘Route’;

Zorg ervoor dat de navigatie op ’te voet’ staat;

Tik onder in beeld op ‘Live View’.

Om het te laten werken heeft Google Maps toestemming nodig om de camera van je iPhone te gebruiken. Richt je iPhone vervolgens op wat gebouwen om je heen zodat de app de omgeving herkent. Vervolgens verschijnt er een pijl in beeld die aangeeft welke kant je op moet. Overigens werkt dit niet alleen buiten, maar ook in grote gebouwen zoals Schiphol.

4. Verander het blauwe pijltje in een auto

Ok, nummer vier van de iPhone-tips van deze week is niet echt een handige functie. Hij is vooral leuk. Naast de standaard blauwe pijl die je ziet tijdens het navigeren, kun je namelijk ook kiezen uit drie verschillende voertuigpictogrammen. Tik gewoon tijdens het navigeren op die blauwe pijl en vervolgens op het voertuigpictogram van je keuze.

5. Krijg een melding wanneer een vriend is gearriveerd

We sluiten deze iPhone-tips af met een tip die handig is wanneer je ergens met iemand hebt afgesproken. Het is dan best handig als je een melding krijgt wanneer diegene is gearriveerd. Dat scheelt heel wat heen en weer ge-app. Je kunt dit eenvoudig instellen. Voorwaarde is wel dat die vriend zijn locatie met je deelt. Het werkt als volgt:

Open Google Maps en tik rechtsboven op je profielfoto.

Tik op ‘Locatie delen’ en vervolgens op het profiel van de vriend.

In het gedeelte ‘Meldingen’ tik je op ‘Toevoegen’.

Tik op ‘Locatie toevoegen’, voer de locatie in en tik kop ‘Klaar’.

Geef aan wanneer je een melding wilt ontvangen en tik op ‘Opslaan’.

Je kunt er overigens ook voor kiezen dat je een melding krijgt wanneer die vriend de locatie weer heeft verlaten.

Meer iPhone-tips?

