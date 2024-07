iPhone-tips: zo zorg je ervoor dat Facebook minder van je komt te weten

Als je Facebook gebruikt ben je er inmiddels achter dat de app (te)veel van je weet. Gelukkig kun je hier wel wat aan doen en in deze iPhone-tips laten we zien hoe!

iPhone-tips: zo zorg je ervoor dat Facebook minder van je weet

Het is soms behoorlijk creepy als je in de ochtend op zoek bent gegaan naar een nieuwe stofzuiger, en Facebook komt ineens met reclame waar je de goedkoopste Dyson of Miele kunt kopen.

Facebook weet soms echt teveel van je en daar zit je toch eigenlijk niet op te wachten. Gelukkig kun je er iets tegen doen. In de iPhone-tips van deze week vertellen we je hier meer over.

De tips hieronder beschrijven de stappen die je moet nemen in de Facebook-app op je iPhone. De instellingen zijn ook te vinden op de reguliere website, maar het kan zijn dat je dan nog een extra stap hier en daar moet nemen.

1. Onderwerpen die adverteerders gebruiken om je te bereiken

Adverteerders gebruiken jouw informatie om specifieke reclame te laten zien. Je kunt inzien welke advertentieonderwerpen adverteerders gebruiken om je te bereiken. Het is niet mogelijk om het geheel uit te zetten. Maar je kunt hiermee wel bepaalde reclame verminderen. De instelling zit nogal ver weggestopt, maar door onderstaande stappen te volgen kun je er toch bij.

Onderwerpen die adverteerders op Facebook gebruiken inzien en aanpassen in de Facebook-app Tik rechtsonder in de Facebook-app op de menu-knop en kies voor ‘Instellingen’; Kies voor ‘Meta Accountcentrum’; Scrol iets naar beneden en tik op ‘Advertentievoorkeuren’; Tik op ‘Advertentieonderwerpen’ en ‘Onderwerpen bekijken en beheren’; Tik op het onderwerp waar je de instelling van wilt aanpassen en kies voor ‘Minder weergeven’.

2. Alleen posts van je vrienden bekijken

Wanneer je de Facebook-app opent, staat de startpagina vol met advertenties en andere berichten waarvan de site vindt dat je ze moet zien. Berichten van vrienden en andere mensen die je volgt staan soms verstopt tussen alle reclame.

Er is een manier om toch vooral de berichten van de mensen die je volgt te bekijken. Dat maakt deze tip ook meteen een van de beste tips voor Facebook op je iPhone die we kunnen geven.

Een bijkomend voordeel is dat je hierdoor ook minder risico loopt om per ongeluk op een reclamebericht te tikken. En daarmee Facebook weer meer voer geeft om je persoonlijke advertenties te sturen.

Tik op het menu rechtsonder;

Bovenaan het scherm staan verschillende knoppen, tik op ‘Overzichten’;

Kies voor ‘Berichten’ en tik eronder op ‘Vrienden’;

Nu krijg je vrijwel alleen de berichten van de mensen die je volgt te zien.

Natuurlijk stopt Facebook her en der nog wat reclame tussen de berichten, maar het is stukken overzichtelijker dan het reguliere overzicht.

3. Tracking uitschakelen voor Facebook

Sinds iOS 14 heeft je iPhone een optie dat apps je niet zomaar meer mogen volgen. Apps moeten dan eerst toestemming vragen of ze mogen weten wat je bij andere apps en websites doet.

Je krijgt deze instelling vaak alleen te zien wanneer je de app installeert. Gelukkig kun je ook achteraf nog deze instelling wijzigen. Hoe je dat doet, vertellen we je in deze laatste iPhone-tips.

Open de ‘Instellingen’ van je iPhone;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Privacy en beveiliging’;

Kies voor ‘Tracking’ en schakel de schuifknop bij Facebook uit.

iPhone-tips voor Facebook: tot slot

Toch ontkom je zelfs na het volgen van deze iPhone-tips er niet aan dat Facebook gegevens van je kan verzamelen én gebruiken. Dat is en blijft immers hun verdienmodel. Er zijn ontzettend veel manieren waarop Facebook jouw gegevens bij elkaar schraapt.

Wil je dat Facebook (en daarbij Meta) vrijwel niets van je komt te weten? Dan moet je betalen. Een abonnement bij FaceBook (en Instagram) kost je 12,99 euro per maand om het zonder advertenties te gebruiken.

Een andere keuze is om Facebook helemaal niet te gebruiken. En natuurlijk ook hun andere apps niet, zoals WhatsApp en Instagram. Maar ja, dan wordt internetten toch echt een stuk minder leuk …

