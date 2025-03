iPhone-tips: verborgen iPhone-functies die toch wel erg handig zijn

Je iPhone heeft best veel handige functies die je misschien nog nooit hebt gebruikt – in deze iPhone-tips laten we er een paar aan je zien.

iPhone-tips: verborgen functies die erg handig zijn

De verborgen functies in deze iPhone-tips zijn niet allemaal nieuw, maar wel allemaal handig. En je kent ze vast nog niet allemaal!

1. Afspelen automatisch stoppen

Veel mensen luisteren voor het slapen gaan nog even naar muziek of een podcast. Vooral in het laatste geval kan het nogal eens gebeuren dat je midden in de nacht wakker schrikt wanneer de podcast vrolijk aan zijn zoveelste aflevering begint. Gelukkig is er een gemakkelijke manier om dat te voorkomen.

Je kunt namelijk gewoon een timer instellen. Dat doe je gewoon door de app Klok te openen en rechtsonder op ‘Timers’ te tikken. Stel dan de gewenste duur in en zet de optie achter ‘Als timer eindigt’ op ‘Stop afspelen’. Tik dan rechtsboven op ‘Stel in’ en vervolgens op ‘Start’.

2. Razendsnel naar de wifi-instellingen

Wanneer je iets wilt aanpassen in de wifi-instellingen, ga je waarschijnlijk eerst op zoek naar de app Instellingen. Dat is echter nergens voor nodig. De snelste manier is namelijk om het Bedieningspaneel te openen (veeg van rechtsboven op het scherm naar beneden) en vervolgens lang op het wifi-icoontje te drukken. Je krijgt dan direct een overzicht van alle connecties.

Druk nog een keer lang op het wifi-icoontje en je krijgt alle wifi-verbindingen in de buurt te zien. Wil je nog verder de instellingen in, dan tik je gewoon op ‘Wifi-instellingen’.

3. Snel een °-symbool typen

De meeste mensen vermijden dit symbool en typen in plaats daarvan gewoon ‘graden’. Daar is op zich niets mis mee, maar als je weet hoe je snel een °-symbool kunt typen is de kans groot dat je dat voortaan vaker doet. En het is gemakkelijker dan je denkt!

Het enige wat je hoeft te doen, is namelijk lang op de ‘0’ drukken. Het °-symbool verschijnt dan automatisch als optie in beeld. Je hoeft er dan alleen nog maar op te tikken om het te gebruiken.

4. Automatisch activeren focus ‘Slaap’ tijdens opladen

De focus ‘Slaap’ zorgt ervoor dat je niet gestoord wordt tijdens je nachtrust. Veel mensen stellen deze focus automatisch in op een bepaald tijdstip. In de praktijk is dat niet zo handig, omdat je maar zelden om exact dezelfde tijd naar bed gaat. Laad je ook ’s nachts je iPhone op, dan kun je deze twee dingen eenvoudig combineren. Zodoende wordt de focus ‘Slaap’ automatisch geactiveerd wanneer je iPhone wordt opgeladen. Dit stel je zo in:

Open de app Opdrachten en tik beneden op ‘Automatisering’; Tik rechtsboven op het plusteken; Scrol naar beneden en tik op ‘Oplader’; Zorg dat ‘Is verbonden’ is geselecteerd en tik op ‘Voer onmiddellijk uit’; Tik rechtsboven op ‘Volgende’; Tik op ‘Nieuwe lege automatisering’ en dan op ‘Regelaars’; Nu tik je op ‘Stel focus in’; Zorg dat er staat: Zet ‘Niet storen’ Aan tot ‘Uitgeschakeld’; Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

De focus ‘Slaap’ wordt nu automatisch ingeschakeld wanneer je je iPhone oplaadt. Wil je ook dat de focus automatisch wordt uitgeschakeld wanneer je hem van de oplader afhaalt? Dan maak je nog zo’n automatisering aan en kies je in de vierde stap voor ‘Niet is verbonden’ en zorg je in stap 8 dat er staat: Zet ‘Niet storen’ Uit.

Meer iPhone-tips?

