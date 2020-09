iOS 14 brengt niet alleen vernieuwingen naar je thuisscherm, maar ook de camera krijgt een flinke update. Zo is het vanaf de nieuwste iOS-update mogelijk om selfies te spiegelen. Zo werkt het.

Tip: zo kun je selfies spiegelen in iOS 14

Het lijkt misschien een kleinere verandering, maar de frontcamera van je iPhone wordt toch vaker gebruikt dan je denkt. Voorheen zag je jezelf altijd gespiegeld wanneer je een foto van jezelf nam. Toch werden selfies vervolgens ontspiegeld opgeslagen in je fotobibliotheek.

In iOS 14 gaat Apple eindelijk overstag en is het mogelijk om de gespiegelde versie van selfies automatisch op te slaan. Wanneer je je frontcamera altijd gespiegeld wil laten, moet je dat eerst instellen. Dat werkt als volgt:

Open de Instellingen-app en scroll naar beneden; Tik op ‘Camera’; Zet de schakelaar aan achter ‘Spiegel camera aan voorzijde’.

Zodra de functie is ingeschakeld, worden al je foto’s die met de frontcamera worden gemaakt, gespiegeld opgeslagen. Omdat men toch gewend is aan hun spiegelbeeld, zijn er veel iPhone-gebruikers die toch liever de gespiegelde versie van een selfie bewaren.

Het was natuurlijk mogelijk om foto’s achteraf weer te spiegelen, maar dat is natuurlijk wel een omweg. Lange tijd werden er dan ook speciaal apps aan gewijd om direct gespiegelde selfies op te slaan. Nu is dat niet meer nodig.

De feature is helaas niet op alle toestellen beschikbaar. Het is niet duidelijk waarom de functie op oudere modellen niet werkt. De feature is beschikbaar op de volgende iPhones:

