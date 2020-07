Deze 6 functies verbeteren je iPhone-camera in iOS 14

Apple sloeg de aankondiging even over tijdens WWDC, maar iOS 14 gaat ook de software voor de iPhone-camera verbeteren. Met deze 6 nieuwe functies maak je dit najaar nog betere kiekjes.

6 nieuwe functies voor de camera in iOS 14

Toen Apple tijdens WWDC de lange lijst met verbeteringen van iOS 14 besprak, werden de camerafuncties even overgeslagen. Toch worden er in de update heel wat nieuwe functies toegevoegd. In dit artikel bespreken we deze vernieuwingen.

1. Snellere shots

Om hét perfecte moment voor een foto niet te missen, is het belangrijk dat je snel je camera kunt openen. iOS 14 zorgt ervoor dat het openen van je iPhone-camera en het schieten van je eerste kiekje tot wel 25% sneller gaat dan nu.

Maak je snel twee of meer foto’s achter elkaar, dan wordt het zelfs 90% sneller. Het schieten van foto’s in de Portretmodus gaat in iOS 14 ietsjes sneller, namelijk zo’n 15%.

2. Prioritize Fast Shooting

Om het proces van het schieten van een foto nóg sneller te maken, voegt iOS 14 een aparte functie toe. Na de update kun je in Instellingen de optie ‘Prioritize Fast Shooting’ aanzetten.

Hierdoor worden de foto’s sneller verwerkt als je achter elkaar de sluiterknop indrukt. iOS neemt dan minder tijd om je afbeelding te verbeteren, maar je hebt wel meer kans dat je dat specifieke moment hebt vastgelegd.

3. Burstmodus met volumeknop

Als je geen moment wil missen, is de burst-functie enorm handig. Deze functie is perfect voor het maken van actiefoto’s. Er worden meerdere foto’s per seconde gemaakt, waardoor je ook meer vastlegt.

Nu maak je burstfoto’s door kort op de cameraknop te tikken en deze naar links te vegen. iOS 14 laat je echter ook de bovenste volumeknop indrukken om meerdere foto’s achter elkaar te nemen. Achteraf kan je dan de beste foto uit de reeks kiezen.

4. QuickTake voor oudere iPhone-modellen

De iPhone 11-serie introduceerde al de QuickTake-functie. Hiermee neem je video’s op in de fotomodus, door de sluiterknop lang ingedrukt te houden. Ook heb je de mogelijkheid om de opname vast te zetten, door de knop naar rechts te vegen. Het is dan mogelijk om tijdens het filmen ook wat kiekjes vast te leggen.

De functie was eerst alleen beschikbaar voor iPhone 11-toestellen en de iPhone SE 2020. Met iOS 14 komt daar verandering in. Vanaf dan is het mogelijk om met een iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max ook QuickTake video’s te maken. Daarnaast kun je de resolutie van de video tijdens het filmen aanpassen op elke iPhone die op iOS 14 draait: iets wat voorheen alleen op de iPhone 11 mogelijk was.

5. Frontcamera spiegelen

Wanneer je een selfie neemt, zie je jezelf eerst in spiegelbeeld op het scherm. Bekijk je vervolgens je foto in de Foto’s-app, dan zie je de selfie niet-gespiegeld. In iOS 14 kun je echter instellen dat je de gespiegelde versie opslaat. Wat je dan ziet op je scherm tijdens het nemen van een selfie, is dan ook precies wat je opslaat in Foto’s.

6. Belichting aanpassen en nachtmodus

Een nieuwe optie in iOS 14 zorgt ervoor dat je zelf de belichting voor foto’s en video’s kan aanpassen en vast kan zetten. Vooral dat laatste is handig, omdat de camera het nog wel eens automatisch bijwerkt. Zo hoef je niet meer je vinger over het scherm te bewegen om de belichting voor elk apart kiekje aan te passen. Deze functie is overigens alleen beschikbaar voor de iPhone XR en nieuwere modellen.

Verder blijft de Nachtmodus natuurlijk aanwezig, maar gaat iOS 14 de ingebouwde gyroscoop gebruiken om je toestel stil te houden tijdens het maken van zo’n Nachtfoto. Ook wordt het mogelijk om een nachtshot te onderbreken in iOS 14.

