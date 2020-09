iOS 14 homescreen-gids: zo geef je je thuisscherm een persoonlijke draai

iOS 14 geeft je veel meer vrijheid om je homescreen in te delen dan voorheen. Benieuwd wat er allemaal mogelijk is? In dit artikel lees je er alles over.

Homescreen-gids: personaliseer je homescreen in iOS 14

Ben je je oude homescreen beu en ben je wel toe aan iets nieuws? Ga er dan maar even voor zitten, want in deze gids nemen we stap voor stap met je door hoe jij je thuisscherm precies indeelt zoals jij dat wil.

1. Homescreen opruimen

Het personaliseren van je homescreen begint met het opruimen ervan. iOS 14 komt met een Appbibliotheek, waardoor je je thuisscherm overzichtelijk kunt houden. Deze lijst vind je door naar links te swipen op je homescreen. Veeg je één keer naar beneden, dan zie je al je apps op alfabetische volgorde.

Deze app-lijst geeft je de mogelijkheid om je homescreen op te ruimen, door onbelangrijke apps naar je Appbibliotheek te verplaatsen. Dat gaat heel gemakkelijk:

Houd het thuisscherm lang ingedrukt tot de apps beginnen te wiebelen; Druk op het minnetje linksboven van de ‘oude’ app; Kies vervolgens voor ‘Verplaats naar appbibliotheek’; Doe dit voor alle apps die je wil verplaatsen.

Daarnaast kun je in iOS 14 pagina’s op je homescreen verbergen. Dat werkt heel eenvoudig:

Houd het thuisscherm lang ingedrukt tot de app iconen beginnen te wiebelen; Druk op de drie puntjes onderaan je thuisscherm; Je ziet nu alle pagina’s op je thuisscherm. Schakel het vinkje uit van de pagina’s die je wil verbergen.

Als je je homescreen gaat aanpassen, is het natuurlijk leuk om ook een mooie achtergrond te kiezen. Stel deze ook vast in, zodat je deze eventueel kunt matchen met de voorgrond.

2. Widgets en widgetstapels toevoegen

Zodra je alleen nog je favoriete apps op je thuisscherm hebt staan, kun je widgets gaan toevoegen. De komst van widgets is één van de grootste visuele veranderingen in iOS 14 ten opzichte van zijn voorganger. Deze functionele app-vensters tonen een verkleinde versie van een app op een vaste plek op je homescreen.

Op die manier kun je bijvoorbeeld in één oogopslag zien wat voor weer het die week wordt, of wat je nog op je to do-lijst hebt staan. Je kunt widgets heel eenvoudig toevoegen:

Houd hiervoor het scherm lang ingedrukt tot de app-iconen beginnen te wiebelen; Druk op het plusje linksboven; Hier zie je een lijst met beschikbare widgets; Tik de widget aan die je wil toevoegen aan je thuisscherm; Sleep de widget naar de gewenste plek; Tik op ‘Gereed’.

Het is ook mogelijk om meerdere widgets op elkaar te stapelen. Op die manier nemen ze veel minder ruimte in. Dat werkt heel makkelijk:

Voeg eerst de gewenste widgets toe aan je thuisscherm; Houd je scherm lang ingedrukt zodat de widgets en app-iconen beginnen te wiebelen; Sleep vervolgens de widgets over elkaar.

De widgets vormen nu automatisch een stapel. De volgorde van de widgets kun je aanpassen door de stapel lang ingedrukt te houden en op ‘Wijzig stapel’ te tikken. Vervolgens sleep je de widgets in de gewenste volgorde. Hier kun je ook widgets verwijderen door ze naar links te vegen.

3. Personaliseer je widgets

Met het toevoegen van widgets is het nog niet gedaan. Je kunt deze appvensters namelijk ook nog personaliseren. Inmiddels zijn er al apps ontwikkeld om je widgets naar jouw smaak in te delen. Eén daarvan is Widgetsmith, ontwikkelaar van de bekende Watchsmith-app. Hierin kun je je eigen widget samenstellen, van formaat en inhoud tot kleur en lettertype. Kies zelf de grootte van je widget: klein, medium of groot. De widget kan informatie laten zien die je zelf kiest. Hierbij heb je keuze uit:

Tijd

Datum

Foto’s

Kalender

Herinneringen

Weer

Gezondheid

Getijde (waterbeweging)

Astronomie

Bovendien is het mogelijk om in de app tijden in te stellen voor widgets: zo kun je ‘s ochtends het weer laten zien, ‘s middags je afspraken en ‘s avonds je activiteitenringen voor tijdens het sporten. Voeg je zelf-samengestelde widget toe door weer op het plusje te tikken en de Widgetsmith-app te openen.

Ook de app ColorWidgets laat je een persoonlijke draai geven aan je widgets. Met de app maak je een tijd- en batterij-widget, waar je zelf de mooiste kleuren aan toe kunt voegen. De app is gratis, maar tegen een eenmalige betaling krijg je nog meer kleur-opties. Verder zijn er in de App Store nog meer widget-apps te vinden. Een greep uit de opties:

Meer weten? Lees dan ons artikel over widgets personaliseren

4. Kies je eigen afbeeldingen als app-iconen

Nu je widgets precies zo op je homescreen staan zoals je wil, kun je zelfs je app-iconen een make-over geven. Sinds iOS 14 is het namelijk mogelijk om je eigen afbeeldingen toe te voegen via de Opdrachten-app. Je kunt zelf nieuwe afbeeldingen tekenen, of bestaande plaatjes gebruiken. Je kunt natuurlijk ook eens op het internet rondneuzen of je leuke plaatjes kunt vinden.

Zorg ervoor dat de afmetingen van je nieuwe app-icoon 180 x 180 pixels zijn. Een afbeelding toevoegen is zo gebeurd. Wel moet je eerst een nieuwe opdracht aanmaken in de Opdrachten-app. Het werkt als volgt:

Open de Opdrachten-app en tik op het plusje rechtsboven; Tik op ‘Voeg taak toe’; Zoek naar ‘Open app’ en bevestig je keuze; Tik op ‘Kies’ en typ de naam in van de app waarvan je het icoon wil veranderen; Tik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven in het scherm; Vul de naam van de app in en tik vervolgens op ‘zet op beginscherm’; Vul onder ‘Naam en symbool voor beginscherm’ nogmaals de naam van de app in.

Zodra de opdracht is aangemaakt om een app te openen is het tijd om je eigen plaatje toe te voegen:

Tik op het opdracht-icoontje ; Tik vervolgens op ‘Kies foto’; Kies je gewenste foto en bevestig je keuze.

Lees hier uitgebreid over het toevoegen van een eigen afbeelding als app-icoon

Inspiratie nodig? Sinds de komst van iOS 14 delen creatieve iPhone-gebruikers hun zelf ontworpen thuisschermen. Zo heeft MacRumors inmiddels een forum opgezet waar mensen hun gepersonaliseerde homescreens delen.

