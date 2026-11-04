Safari krijgt grootste update in lange tijd (op je iPhone én Mac)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
4 november 2026, 16:06
2 min leestijd
Safari krijgt grootste update in lange tijd (op je iPhone én Mac)

Apple heeft een flinke update voor Safari aangekondigd: met iOS 27.3, iPadOS 27.3 en macOS 27.3 krijgt de browser 3 handige nieuwe functies.

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Safari krijgt grootste update in lange tijd

Met de komst van iOS 27.3, iPadOS 27.3 en macOS 27.3 krijgt Safari een flinke update. Deze 3 verbeteringen kun je binnenkort verwachten:

1. Verticale tabbladen

safari update

De grootste update in Safari is de komst van verticale tabbladen. In plaats van een rij tabbladen bovenaan je browser verschijnen ze voortaan aan de linkerkant van het scherm. Dat is vooral handig wanneer je veel websites tegelijkertijd open hebt staan.

Standaard worden de tabbladen als kleine pictogrammen weergegeven om ruimte te besparen. Je kunt de zijbalk ook breder maken, zodat je de namen van websites kunt lezen. Zo vind je sneller de juiste pagina terug. De functie werkt op de iPhone, iPad en Mac.

2. Donkere modus

safari

Ook de donkere modus in Safari krijgt een flinke update. Sommige websites ondersteunen deze weergave namelijk niet. Daardoor krijg je zelfs met de donkere modus ingeschakeld nog steeds een wit scherm te zien.

Dat probleem lost Apple op met de Adaptive Dark Mode. Bezoek je een website die geen eigen donkere modus heeft, dan verschijnt er een nieuwe optie om de pagina alsnog donker te maken. Je kunt dit vervolgens automatisch laten toepassen of per website instellen.

3. Siri helpt met tabbladen

De derde update in Safari draait om Siri. De spraakassistent kan voortaan ook rechtstreeks met je geopende tabbladen aan de slag. Je kunt Siri vragen om tabbladen te verplaatsen, te sorteren, te organiseren of te sluiten. Daarmee wordt het een stuk eenvoudiger om je browser overzichtelijk te houden. Voor deze AI-functies heb je wel een apparaat nodig dat Apple Intelligence ondersteunt.

Nog even geduld

De nieuwe functies zitten in de eerste ontwikkelaarsbèta’s van iOS 27.3, iPadOS 27.3 en macOS 27.3. De definitieve versies worden naar verwachting in december 2026 uitgebracht. Tot die tijd kan Apple de functies nog aanpassen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

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Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
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