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Met deze nieuwe feature haal je (dagelijks) veel meer uit CarPlay

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
19 oktober 2026, 19:38
3 min leestijd
Met deze nieuwe feature haal je (dagelijks) veel meer uit CarPlay

Apple heeft een reeks verbeteringen naar CarPlay gebracht! Met deze nieuwe feature haal je dagelijks veel meer uit CarPlay.

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CarPlay met iOS 27

CarPlay heeft in september veel nieuwe functies gekregen! Apple heeft met iOS 27 naar zowel je iPhone als CarPlay een aantal handige verbeteringen gebracht. CarPlay is uitgebreid met een kleine mediaspeler, waarmee je de audio ook kunt bedienen als je andere applicaties gebruikt. Verder heb je de keuze uit meer achtergronden in CarPlay en werken navigatiediensten als Apple Kaarten beter. Dat is niet alles, want widgets in CarPlay zijn uitgebreid in iOS 27.

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Widgets kwamen met iOS 26 voor het eerst naar CarPlay. Met die widgets heb je meer vrijheid bij het indelen van het beginscherm van CarPlay. Zo kun je widgets van de Agenda- en Woning-app al sinds iOS 26 toevoegen in het besturingssysteem voor de auto. Niet alle widgets van de iPhone werkten in iOS 26 automatisch met CarPlay, maar daar heeft Apple in iOS 27 verandering in gebracht. Dat betekent dat je met iOS 27 dagelijks veel meer uit CarPlay kunt halen, want je kunt je favoriete widgets nu wél toevoegen.

carplay ios 26 widgets

Widgets toevoegen aan CarPlay

Op je iPhone kun je al jaren widgets van je favoriete applicaties toevoegen aan het beginscherm. Die widgets werken sinds iOS 27 ook in CarPlay, waardoor je jouw favoriete applicaties ook in de auto binnen handbereik hebt. Heb jij widgets toegevoegd aan het beginscherm van je iPhone? Dan worden ze niet automatisch getoond in CarPlay. Je moet ze eerst handmatig toevoegen aan het besturingssysteem voor de auto. Zo doe je dat:

  1. Open de Instellingen-app op je iPhone;

  2. Ga naar ‘Algemeen’;

  3. Tik op ‘CarPlay’ en selecteer je auto;

  4. Kies voor ‘Widgets’;

  5. Tik op ‘Voeg widget toe’;

  6. Selecteer een app naar keuze en bepaal de weergave;

  7. Tik tot slot op ‘Voeg widget toe’.

Bij het toevoegen van de widgets heb je vanaf iOS 27 veel meer keuze. Het is verstandig om een widget van je favoriete applicatie toe te voegen, want zo haal je veel meer uit CarPlay. Waar je voorheen je iPhone moest gebruiken om die app te bedienen, kan die nu ook standaard op het beginscherm van CarPlay staan. Je hoeft de applicatie dan zelfs niet meer te openen, omdat het een interactieve widget is. Dat betekent dat je de functies direct via de widget kunt beheren, denk daarbij aan de afspraken in je Agenda-app of de lampen in je Woning-app.

CarPlay widgets

Meer over CarPlay

Met widgets haal je dagelijks veel meer uit CarPlay, maar je moet ze wel zelf toevoegen aan het besturingssysteem voor je wagen. De volgorde van widgets kun je aanpassen onder ‘Instellingen > Algemeen > CarPlay > Widgets’. Druk daar op de drie horizontale streepjes achter een widget om deze te verslepen. Zo kun je een widget gemakkelijk op een andere plek zetten, zodat je favoriete applicaties een prominentere plek in CarPlay krijgen.

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De nieuwe widgets zijn een langverwachte verbetering, die met iOS 27 eindelijk naar CarPlay komt. Ontwikkelaars hoeven hun widgets niet meer opnieuw te ontwikkelen voor CarPlay, in plaats daarvan werken alle widgets van de iPhone automatisch in CarPlay. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over CarPlay? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

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