Bluetooth-problemen op je Mac: 4 praktische oplossingen op een rij

Heb je problemen met het aansluiten van bluetooth-apparaten op je MacBook of iMac? Of is bluetooth helemaal niet beschikbaar? Wij helpen je uit de brand met praktische tips.

Bluetooth niet beschikbaar op je Mac? Dit kun je doen

Iedere iMac en MacBook heeft een ingebouwde bluetoothverbinding, zodat je er andere apparaten op aan kunt sluiten. Van koptelefoons tot muizen, trackpads en toetsenborden: bluetooth is nog steeds één van de meestgebruikte manieren om apparaten met je MacBook Air, MacBook Pro of iMac te koppelen.

Heel irritant dus als bluetooth niet beschikbaar is of niet naar behoren reageert op je MacBook of iMac. In dit artikel zetten we vier tips op een rij die je helpen. Probeer ze ook in deze volgorde te doorlopen voor de hoogste slagingskans.

Voordat je begint: Zorg dat je Mac is bijgewerkt naar de meest recente versie van macOS. Een mogelijke bug kan roet in het eten gooien, die Apple vaak snel weer oplost met een update. Check ook altijd dat je bluetooth-apparaten werken, anders ga je een probleem bij je Mac zoeken terwijl dit in werkelijkheid elders ligt. Test dit bijvoorbeeld door je bluetooth-apparaat even met een ander apparaat te verbinden.

1. Schakel bluetooth uit en in

We beginnen makkelijk. Soms kan het al helpen om bluetooth simpelweg in en uit te schakelen op je Mac. Dit doe je als volgt.

Klik op het Apple-icoon in de linker bovenhoek van je scherm; Ga naar ‘Systeemvoorkeuren’ en kies ‘Bluetooth’; Klik op’ Schakel Bluetooth uit’; Wacht even en schakel Bluetooth opnieuw in.

Probeer vervolgens je apparaten opnieuw te koppelen. Lukt dit nog steeds niet? Ga dan verder bij stap 2.

2. Herstart je Mac

Voordat je verder gaat met stap drie en vier van deze tip, raden we aan om je Mac simpelweg even opnieuw op te starten. Soms kan dit al voldoende zijn om verbindingsproblemen op te lossen.

Bespaar jezelf dus de extra moeite en herstart je Mac voor de zekerheid en controleer daarna of bluetooth weer werkt zoals het hoort.

3. Bluetooth-module van macOS resetten

Het kan gebeuren dat bluetooth niet meer in te schakelen is. De schakelaar reageert dan niet meer als je erop klikt. In dat geval moet je de bluetooth-module van macOS resetten. Dat klinkt gelukkig een stuk technischer dan het is. Volg onderstaande stappen en het is in een paar seconden geregeld.

Klik op het Apple-icoon linksboven in beeld en kies ‘Systeemvoorkeuren’; Klik op Bluetooth en vink het hokje ‘Toon Bluetooth in menubalk’ aan; Houd nu de ‘Shift’ en ‘Option’ toetsen ingedrukt en klik nu op het Bluetooth-icoon in de menubalk; Klik in het menu op ‘Stel Bluetooth-module opnieuw in’.

Vervolgens moet je al je bluetooth-apparaten opnieuw koppelen.

4. Verwijder Bluetooth ‘.plist-bestanden’

Werkt bluetooth op je Mac nog steeds niet naar behoren? Dan kun je ook de tijdelijke bluetooth-bestanden van macOS verwijderen. Deze worden bij een herstart automatisch opnieuw geïnstalleerd. Het herinstalleren van deze bestanden kan problemen oplossen. Je doet dit als volgt.

Open de Finder; Klik op je MacBook of iMac onder ‘locaties’ in de linker kolom; Klik achtereenvolgens op op Macintosh HD > Bibliotheek > Preferences; Zoek in het venster het bestand ‘com.apple.Bluetooth.plist’; Verwijder het bestand, voer waar nodig je wachtwoord in om je keuze te bevestigen; Sluit je Mac af en wacht even tot je hem weer opstart.

Bluetooth werkt nog steeds niet: wat nu?

Na het uitvoeren van bovenstaande vier stappen zou bluetooth weer moeten werken. Heb je nog steeds problemen met het koppelen van apparaten met je Mac? Kijk dan eens of het probleem bij een specifiek apparaat ligt of geen enkel apparaat meer gekoppeld kan worden.

Ook kan het probleem met de hardware van je Mac te maken hebben. In dat geval raden we aan op contact op te nemen met Apple Support (via deze link). Zij kunnen dan een reparatie-afspraak inplannen.