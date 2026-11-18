Een ultrawide monitor is ideaal als je veel tegelijk op je scherm doet, maar vaak krijg je dan een lagere resolutie – niet bij de Philips 34B2U5900C!

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Pluspunten Haarscherpe 5K2K-resolutie op 34 inch

Haarscherpe 5K2K-resolutie op 34 inch 120 Hz bij de volledige resolutie

120 Hz bij de volledige resolutie Handige KVM-functie en verstelbare standaard Minpunten HDR-prestaties zijn beperkt

HDR-prestaties zijn beperkt 240 Hz werkt alleen op een lagere resolutie

240 Hz werkt alleen op een lagere resolutie Niet alle laptops ondersteunen de volledige resolutie

Review Philips 34B2U5900C

Deze 34-inch 34B2U5900C van Philips combineert een extra brede beeldverhouding met een indrukwekkende 5K2K-resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz in een gebogen scherm. Ook de uitgebreide aansluitmogelijkheden maken hem interessant voor een moderne werkplek. Met een prijs van 509 euro is de Philips ook nog redelijk betaalbaar.

De Philips 34B2U5900C is een ultrawide monitor met een resolutie van 5120 x 2160 pixels en een beeldverhouding van 21:9. Daarmee krijg je aanzienlijk meer werkruimte dan op een traditionele monitor, zonder dat je hoeft in te leveren op scherpte. Dat maakt hem interessant voor iedereen die veel met documenten, spreadsheets, foto’s of meerdere vensters tegelijk werkt.

Ontwerp en aansluitingen

De monitor heeft een zakelijke, stevige uitstraling, maar oogt door het vrij dikke ontwerp en de brede onderste schermrand niet bijzonder modern. De standaard is in hoogte verstelbaar (tot 18 centimeter), kantelbaar en draaibaar. Ook VESA-ondersteuning is aanwezig. Aan de linkerkant zit bovendien een uitklapbare hoofdtelefoonhaak.

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Aan aansluitingen is geen gebrek. Je krijgt 2 hdmi-poorten, 1 DisplayPort en usb-c-aansluitingen voor onder meer beeld, data en de geïntegreerde hub. Via die laatste aansluiting kun je beeld en data doorgeven en een laptop opladen met maximaal 140 watt (USB-C PD 3.1-kabel noodzakelijk). Verder zijn er een USB-hub, ethernetpoort en koptelefoonaansluiting. Met MultiView kun je de beelden van beide apparaten tegelijkertijd weergeven. Ook beschikt de monitor over een licht- en aanwezigheidssensor die de helderheid automatisch aanpast.

Dankzij de kromming van het gebogen scherm kijk je comfortabeler naar de randen van het brede scherm en houd je meerdere vensters goed in beeld. De ingebouwde licht- en aanwezigheidssensoren dragen daarnaast bij aan het gebruiksgemak. Ze passen de helderheid aan de omgeving aan en dimmen het scherm wanneer je niet achter je bureau zit. Via de ethernetpoort creëer je bovendien een stabiele netwerkverbinding, zodat je laptop via één USB-C-kabel toegang heeft tot beeld, data, stroom en bekabeld internet.

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Beeldkwaliteit

Het grootste pluspunt van de Philips 34B2U5900C is natuurlijk de resolutie. Met 5120 x 2160 pixels krijg je een pixeldichtheid van ongeveer 163 pixels per inch. Dat is vergelijkbaar met een 27-inch monitor met 4K-resolutie. Het verschil met een reguliere ultrawide van 3440 x 1440 pixels is duidelijk. Teksten zien er scherper uit, kleine details zijn beter zichtbaar en foto’s ogen gedetailleerder. Tegelijkertijd heb je genoeg ruimte om meerdere vensters naast elkaar te openen. In de Dual Mode kun je kiezen tussen:

5120 x 2160 pixels op 120 Hz voor productiviteit en scherp beeld;

2560 x 1080 pixels op 240 Hz voor vloeiender beeld bij gaming.

Philips heeft gekozen voor een VA-paneel in plaats van IPS. Dat levert een uitstekend contrast op van 3000:1. Zwarttinten zijn daardoor diep en er is minder last van lichtlekkage dan bij veel IPS-schermen. Ook de kleurweergave is prima voor dagelijks gebruik, met ondersteuning voor 95 procent van het DCI-P3-kleurbereik. Voor professioneel kleurkritisch werk is dit echter niet de beste keuze. HDR wordt ondersteund via DisplayHDR 400, maar verwacht geen spectaculaire resultaten. De monitor mist de diepe contrasten en heldere highlights van een goede oled-monitor.

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MacBook

Ook voor Mac-gebruikers is de Philips 34B2U5900C interessant. De hoge pixeldichtheid zorgt voor scherpe tekst en dankzij de brede beeldverhouding kun je meerdere apps naast elkaar gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de MacBook Neo de hoogste resolutie niet ondersteunt. Je blijft dan steken op 3840 x 2160 pixels en 60 Hz. Sommige oudere laptops ondersteunen de hoogste resolutie mogelijk ook niet.

Dankzij de USB-C-aansluiting maakt het aansluiten heel eenvoudig. Je hebt maar één kabel nodig voor beeld, data en stroom. Met maximaal 140 watt laadvermogen kan de monitor zelfs krachtige laptops van voldoende stroom voorzien (mits je een USB-C PD 3.1-kabel gebruikt). Er is wel een aandachtspunt. De pixeldichtheid van 163 ppi is voor macOS niet helemaal ideaal als je de scherpste Retina-achtige weergave wilt. Daarvoor werkt een hogere pixeldichtheid beter.

120 Hz en 240 Hz

Een ander opvallend pluspunt is de verversingssnelheid. De Philips 34B2U5900C ondersteunt 120 Hz op de volledige 5120 x 2160 pixels. Dat is prettig tijdens het scrollen, verslepen van vensters en dagelijks werken. Alles voelt net wat soepeler aan dan bij een traditionele 60 Hz-monitor. Er is zelfs een 240 Hz-modus, maar daarvoor moet je de resolutie verlagen naar 2560 x 1080 pixels. Dat maakt de monitor wel interessant voor gamers. Voor dagelijks gebruik is 120 Hz het interessantst.

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KVM-functie

De ingebouwde KVM-functie is handig als je met meerdere computers werkt. Je kunt bijvoorbeeld een desktop-pc en een MacBook aansluiten, en beide bedienen met dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord. Met een druk op de knop wissel je van apparaat, zonder kabels te verwisselen. Zeker in combinatie met USB-C maakt dat de monitor tot een praktische centrale plek op je bureau.

Conclusie: Philips 34B2U5900C

De Philips 34B2U5900C is een complete ultrawide monitor die vooral uitblinkt in productiviteit. De combinatie van 34 inch, 5K2K-resolutie en 120 Hz levert een haarscherp beeld en zorgt voor veel werkruimte. Ook de uitgebreide aansluitingen, USB-C met maximaal 140 watt laadvermogen en de KVM-functie zijn grote pluspunten.

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Er zijn wel een paar kanttekeningen. De HDR-weergave is beperkt en voor professioneel kleurkritisch werk is de monitor minder geschikt. Ook voegt de 240 Hz-modus door de lagere resolutie niet zoveel toe. Zoek je vooral een scherpe, extra brede monitor voor thuiswerken en multitasken? Dan is de Philips 34B2U5900C een uitstekende kandidaat!

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