ASUS ProArt PRT-BE5000 review: wifi 7 voor creatieve professionals

Met de ASUS ProArt PRT-BE5000 richt ASUS zich op creatievelingen die hoge eisen stellen aan hun netwerk. Deze wifi 7-router belooft hoge snelheden, veel instelmogelijkheden en een strak ontwerp, maar laat opvallend genoeg ook een paar professionele functies liggen.

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Pluspunten Zeer snel op 5 GHz

Zeer snel op 5 GHz Veel geavanceerde functies

Veel geavanceerde functies Beveiliging zonder abonnement Minpunten Geen 6GHz-band

Geen 6GHz-band Slechts één 2,5Gbit-LAN-poort

Slechts één 2,5Gbit-LAN-poort Geen USB-aansluiting

ASUS ProArt PRT-BE5000 review

Bij de naam ProArt denk je waarschijnlijk eerder aan een monitor, laptop of grafische kaart dan aan een router. Toch vindt ASUS dat ook je wifi-netwerk wel een creatieve upgrade kan gebruiken. De ASUS ProArt PRT-BE5000 is de eerste router onder het ProArt-label en richt zich nadrukkelijk op fotografen, videomakers en andere creatievelingen die regelmatig met grote bestanden in de weer zijn.

Wifi 7, een aansluiting voor 2,5 Gbit/s en een flinke verzameling professionele instellingen moeten daarbij helpen. Maar juist voor die veeleisende doelgroep laat ASUS ook een paar opvallende kansen liggen.

Wifi 7, maar zonder 6 GHz

De PRT-BE5000 is een wifi 7-router, en dat betekent onder meer hogere snelheden, efficiënter dataverkeer en technieken als Multi-Link Operation. Daarmee kan een geschikt apparaat meerdere wifi-verbindingen tegelijk gebruiken om sneller of stabieler data te versturen.

Toch is er iets bijzonders aan de implementatie van ASUS. Waar veel luxere wifi 7-routers drie frequentiebanden gebruiken – 2,4 GHz, 5 GHz én 6 GHz – houdt deze ProArt het bij de eerste twee. Op 2,4 GHz bedraagt de theoretische snelheid 688 Mbit/s en op 5 GHz maximaal 4320 Mbit/s. Samen levert dat de aanduiding BE5000 op.

In de praktijk is vooral die 5GHz-band interessant. Het bereik is uitstekend en bij het overzetten van bestanden binnen het netwerk werd in de test zelfs op grotere afstand een downloadsnelheid van meer dan 1 Gbit/s gehaald. Dat zijn cijfers waar je als fotograaf of videomaker vrolijk van wordt. De prestaties op 2,4 GHz zijn een stuk minder bijzonder. Slecht zijn ze zeker niet, maar andere routers halen daar soms meer uit.

Het ontbreken van 6 GHz blijft ondertussen jammer. Juist deze relatief rustige frequentie is aantrekkelijk wanneer je met veel data werkt en meerdere moderne apparaten in huis hebt. Wifi 7 staat dus wel op de doos, maar je krijgt niet het complete pakket dat sommige andere wifi 7-routers bieden.

Design: liever studio dan gamekamer

Routers hebben soms de neiging eruit te zien alsof ze zojuist uit een ruimteschip zijn gevallen. Zes uitstekende antennes, knipperende lampjes en hier en daar nog een flinke dosis rgb-verlichting: je kent het wel. De ProArt PRT-BE5000 pakt het gelukkig anders aan.

Het matgrijze apparaat is zo’n twintig centimeter hoog, opvallend dun en heeft alle vijf de antennes netjes aan de binnenkant zitten. Het ontwerp is sober genoeg om hem naast je Mac Studio of op een kast in je werkkamer te zetten zonder dat hij om aandacht schreeuwt.

Handig is bovendien dat de ovale standaard losgemaakt kan worden. Vervolgens gebruik je diezelfde voet om de router tegen een muur of zelfs aan het plafond te bevestigen. De benodigde schroeven worden meegeleverd. Daardoor kun je hem gemakkelijker op een plek hangen waar het wifi-signaal optimaal tot zijn recht komt.

Ook het installeren zelf verloopt zonder al te veel gedoe. Wie het eenvoudig wil houden, gebruikt hiervoor de ASUS Router-app op de iPhone of iPad. De uitgebreidere webinterface is afkomstig uit ASUS’ zakelijke ExpertWiFi-lijn en biedt aanzienlijk meer instellingen. Daardoor oogt alles wat zakelijker dan bij een doorsnee thuisrouter, maar na enig rondkijken zit de logica goed in elkaar.

ASUS Router ASUS 8.8 (3.174 reviews) Gratis via App Store via App Store

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Gemaakt voor makers?

Aan de achterkant vinden we vier LAN-poorten. Eén daarvan ondersteunt 2,5 Gbit/s, terwijl de andere drie beperkt blijven tot 1 Gbit/s. Ook de wan-poort waarmee je de router met je modem verbindt, ondersteunt 2,5 Gbit/s.

Dat betekent dat een razendsnelle internetverbinding geen probleem is. Maar juist bij een apparaat dat ProArt heet, hadden we liever meer multigigabit-aansluitingen gezien. Sluit je bijvoorbeeld een Mac en een NAS bedraad aan om enorme videobestanden heen en weer te schuiven, dan kan maar één daarvan rechtstreeks met 2,5 Gbit/s worden verbonden. Voor meer snelle aansluitingen heb je dus een aparte switch nodig.

Nog opvallender is het ontbreken van usb. Je kunt niet even een externe SSD of harde schijf op de router aansluiten om die binnen het netwerk te delen. Ook een telefoon of modem gebruiken als mobiele noodverbinding zit er via usb niet in.

Dat maakt de positionering een beetje vreemd. Voor thuiswerkers en kleinere studio’s is de hardware ruim voldoende, maar juist de meest veeleisende video- en fotoprofessionals zullen eerder tegen deze beperkingen aanlopen.

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Wel veel extra’s, zonder abonnement

Waar ASUS dan weer punten scoort, is de software. De PRT-BE5000 zit werkelijk bomvol extra functies. Met AiMesh breid je het netwerk uit met andere geschikte ASUS-routers en er zijn aparte netwerken te maken voor bijvoorbeeld gasten, kinderen of slimme apparaten.

Ook VPN-gebruikers kunnen hun hart ophalen. De router kan zelf als VPN-server functioneren en apparaten automatisch via externe VPN-diensten laten verbinden. Daarnaast is er Adaptive QoE, waarmee de router probeert te herkennen welk netwerkverkeer voorrang moet krijgen. Handig wanneer jij een gigantisch videoproject naar de cloud stuurt terwijl iemand anders in huis een videogesprek voert.

Misschien nog prettiger: beveiligingspakket AiProtection en het uitgebreide ouderlijk toezicht zijn inbegrepen zonder dat ASUS iedere maand opnieuw zijn hand ophoudt. Je kunt onder meer schadelijke verbindingen, advertenties en trackers blokkeren en voor kinderen tijdslimieten en filters instellen. Zeker nu abonnementen steeds vaker opduiken bij netwerkapparatuur is het prettig dat deze functies gewoon bij de aanschafprijs horen.

De nieuwe webinterface kan overigens nog wel wat poetswerk gebruiken. Sommige pagina’s reageren niet meteen en wijzigingen aan de 5GHz-instellingen kunnen opvallend lang duren voordat ze daadwerkelijk zijn doorgevoerd. De iPhone-app voelt op dit moment wat vlotter en vertrouwder aan.

Conclusie review ASUS ProArt PRT-BE5000

De ASUS ProArt PRT-BE5000 is een stijlvolle en bijzonder snelle wifi 7-router, vooral op 5 GHz. Ook de uitgebreide software, gratis beveiligingsfuncties en mogelijkheid om hem aan de muur of het plafond te hangen bevallen uitstekend. Toch wringt juist het ProArt-label een beetje. Een router voor creatieve professionals had wat ons betreft meer dan één 2,5Gbit-lanpoort, een usb-aansluiting en liefst ook ondersteuning voor de 6GHz-band mogen hebben. Werk je voornamelijk draadloos en zoek je een snelle, uitgebreide router voor je thuiskantoor of studio, dan is er weinig te klagen. Wil je dagelijks enorme videobestanden tussen je Mac en NAS verplaatsen, dan hadden we van een ProArt-router nét wat meer professionele spierballen verwacht.

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