Een slimme deurbel die haarscherp beeld levert, en je geen verplicht abonnement aansmeert? De Tapo D260 belooft het allemaal. Maar hoe goed werkt deze slimme deurbel in de praktijk?

Pluspunten Nachtzicht in kleur;

Nachtzicht in kleur; Slimme detectie zonder verplicht abonnement;

Slimme detectie zonder verplicht abonnement; Brede kijkhoek van 180 graden; Minpunten Vrij duur;

Vrij duur; AI-modus werkt nog niet super goed;

AI-modus werkt nog niet super goed; Redelijk groot.

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Tapo D260 review

De Tapo D260 (249 euro) beschikt over een 4K-camera, een kijkhoek van 180 graden en slimme functies die personen, dieren en pakketjes kan herkennen. En dat allemaal zonder verplicht maandabonnement.

Wij hebben de Tapo D260 eens nader bekeken in combinatie met de Tapo H500-hub. Is dit dé slimme deurbel die je bij je voordeur wilt hebben? Dat lees je in onze Tapo D260-review!

Installeren is een fluitje van een cent

De deurbel voelt stevig aan en heeft een nette afwerking. Wel viel ons direct op dat het een behoorlijk groot apparaat is. Na een goed plekje te hebben gevonden ging de installatie van een leien dakje. Je downloadt de Tapo-app op je iPhone en volgt de instructies op het scherm. Daarbij krijg je niet alleen tekst te zien, maar ook handige video’s.

Binnen enkele minuten hadden we de deurbel verbonden met het wifi-netwerk en gekoppeld aan de app. Je hoeft dus geen uitgebreide technische kennis te hebben om de D260 aan de praat te krijgen.

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Ook over het plaatsen is nagedacht. TP-Link levert verschillende onderdelen mee, waaronder een rechte montagebeugel en schuine montagewiggen. Daarmee bepaal je zelf in welke richting de deurbel kijkt. Handig wanneer je voordeur bijvoorbeeld wat verder naar achteren ligt. Bovendien heb je de keuze uit een draadloze installatie met de ingebouwde accu of een bedrade aansluiting. Overigens kun je met een opgeladen accu 180 dagen vooruit.

Een camera die bijna alles ziet

Een slimme deurbel moet natuurlijk vooral je voordeur goed in de gaten houden. En we moeten eerlijk zijn, dat kan de Tapo D260 prima. De camera filmt in een maximale resolutie van 4K. Dat levert zeer scherpe beelden op. Personen zijn duidelijk herkenbaar en zelfs kleine details blijven goed te zien. Tijdens onze test waren zelfs de regendruppels op het beeld opvallend scherp te herkennen.

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Maar de beeldkwaliteit is niet het enige sterke punt. De Tapo D260 beschikt ook over een diagonale kijkhoek van maar liefst 180 graden. Hierdoor krijg je veel meer van je omgeving te zien dan alleen het stukje direct voor je voordeur.

Bij ons was dat een groot voordeel. We konden zowel links als rechts de gehele voortuin bekijken. Daardoor zie je niet alleen wie er aanbelt, maar ook wat er rondom je voordeur gebeurt.

Ook pakketjes die laag bij de grond staan, komen dankzij de brede beeldhoek goed in beeld. En dat is natuurlijk precies wat je wilt wanneer de bezorger alweer onderweg is naar het volgende adres.

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Nachtzicht dat verrassend goed werkt

Veel beveiligingscamera’s schakelen in het donker over naar zwart-witbeeld. De Tapo D260 kan echter meer. Dankzij nachtzicht in kleur kun je ook ’s avonds goed zien wie er voor je deur staat.

Tijdens onze test bleef het beeld ontzettend scherp. Gezichten waren duidelijk zichtbaar en kleuren kwamen goed naar voren. Het leek soms bijna alsof we overdag naar de camerabeelden keken, maar dan met een donkere achtergrond.

Daar moeten we wel een kanttekening bij plaatsen. We hebben het nachtzicht alleen getest in een omgeving waar er straatlampen brandden. Hoe goed het beeld is wanneer er helemaal geen omgevingslicht aanwezig is, hebben we dus niet kunnen beoordelen.

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Toch was het nachtzicht onder de geteste omstandigheden behoorlijk indrukwekkend. Zeker in combinatie met de 4K-resolutie is dit een van de grootste pluspunten van de Tapo D260.

Slimme detectie: handig, maar niet perfect

De Tapo D260 heeft meer slimme functies dan je misschien van een deurbel verwacht. Zo herkent hij onder andere personen, voertuigen, dieren en pakketjes. Ook gezichtsherkenning behoort tot de mogelijkheden.

Vooral de pakketdetectie vonden we erg handig. Wanneer een bezorger een pakketje neerzet en direct weer vertrekt, herkent de deurbel dat er iets voor de deur staat. Je krijgt vervolgens een melding in de Tapo-app, inclusief een herkenbaar pakketicoontje.

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Tijdens onze test viel op dat de deurbel al bij verschillende soorten dozen een pakket detecteerde. Ook de herkenning van personen, auto’s en dieren hebben we uitgeprobeerd.

Toch werkt niet iedere slimme functie even lekker. Zo kun je bekende gezichten toevoegen aan de app via een foto. Het idee is dat je vervolgens meldingen van bepaalde bekende personen kunt uitschakelen.

In de praktijk bleek dit nog niet helemaal goed te werken. Ondanks dat personen als bekend waren toegevoegd, kregen we nog steeds meldingen wanneer zij voor de deur verschenen. Overigens kun je deze AI-functies ook uitschakelen wanneer je er geen gebruik van wilt maken.

Geen verplicht abonnement? Graag!

Bij veel slimme deurbellen komen na aanschaf nog extra kosten kijken. Wil je opgenomen beelden terugzien of gebruikmaken van slimme meldingen? Dan heb je vaak een betaald abonnement nodig.

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Bij de Tapo D260 zit dat gelukkig anders. De slimme AI-detectie werkt lokaal en is zonder extra abonnement te gebruiken. Dat betekent dat je geen maandelijkse kosten hoeft te betalen om meldingen over personen, pakketjes of dieren te ontvangen.

Ook voor het bewaren van beelden zijn er verschillende mogelijkheden. De D260 ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 512 GB, die je wel apart moet aanschaffen.

Daarnaast hebben we de deurbel gecombineerd met een Tapo H500. Deze hub is bedoeld om compatibele Tapo-apparaten samen te brengen en beelden centraal lokaal op te slaan. Wie liever beelden in de cloud bewaart, kan kiezen voor het betaalde Tapo Care-abonnement. Maar verplicht is dat dus niet.

Uitstekende app, zonder vertraging

Een goede slimme deurbel valt of staat met de bijbehorende app. Gelukkig heeft TP-Link dat goed voor elkaar. De Tapo-app is overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen. Zodra je de app opent, verschijnen alle gekoppelde apparaten op het beginscherm. Bovenaan kun je bovendien kiezen tussen de verschillende ruimtes in huis.

Onderaan vind je snelkoppelingen naar onder andere camera’s, robotstofzuigers, slimme functies en je account. Vooral de meldingen werken prettig. Tijdens onze review van de Tapo D260 kwamen berichten direct binnen op de iPhone. Je kunt daarnaast zelf instellen welke meldingen je wel of niet wilt ontvangen.

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Dat is fijn, want niemand zit te wachten op een telefoon die voortdurend trilt wanneer er buiten iets beweegt. Ook wanneer je al andere Tapo-producten gebruikt, is de app handig. Je beheert dan alles vanuit één overzichtelijke plek en dat is lekker makkelijk.

Conclusie Tapo D260 review: kopen of niet?