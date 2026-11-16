Je hoort het steeds vaker dat je voorbereid moet zijn op een stroomstoring. Maar wat als het echt gebeurd? Dan komt de Anker SOLIX S2000 je goed van pas.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Grote accucapaciteit van 2000Wh

Grote accucapaciteit van 2000Wh Compact ontwerp

Compact ontwerp Snelle activatie UPS binnen 10 milliseconden Minpunten Behoorlijk zwaar

Behoorlijk zwaar Slechts één krachtige USB-C-aansluiting

Slechts één krachtige USB-C-aansluiting Niet geschikt voor apparaten die veel stroom verbruiken

Anker SOLIX S2000 review: stroom wanneer je het écht nodig hebt

Een stroomstoring komt eigenlijk nooit gelegen. En dan merk je pas hoe afhankelijk je bent van elektriciteit. Maar met een powerstation hoef je je daar een stuk minder zorgen over te maken. De Anker SOLIX S2000 is er zo een en in deze review vertellen we je alles wat je moet weten!

Deze Anker SOLIX S2000 is eigenlijk een soort flinke powerbank met vier stopcontacten en de nodige usb-aansluitingen. En dat is niet alleen handig bij een stroomstoring. Ook op de camping, in je achtertuin of onderweg heb je hiermee altijd stroom bij de hand.

De Anker SOLIX S2000 heeft een adviesprijs van 1199 euro. Maar hij is op dit moment met flinke korting te koop vanaf 899,99 euro!

Klein van formaat, groot in capaciteit

De S2000 is zo’n 21 centimeter breed, 28 centimeter diep en 32 centimeter hoog. Dat is vergelijkbaar met een kleine koffiemachine. Hij is alleen wel wat zwaarder, want met een gewicht van 16,2 kilogram is het geen apparaat dat je de hele dag in je rugzak meeneemt. Maar met de handgreep kun je hem wel gemakkelijk verplaatsen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor elk wat wils: verschillende aansluitingen

Aan de voor- en achterkant vind je meerdere aansluitingen. Er zijn vier gewone stopcontacten, 1 USB-A-poort en twee USB-C-aansluitingen. Eén USB-C-poort levert maximaal 100W, waardoor je er bijvoorbeeld een geschikte laptop snel mee kunt opladen.

De andere USB-C-poort levert maximaal 15W. De USB-A-poort geeft maximaal 12W. Deze USB-C en USB-A samen kunnen maximaal 18W leveren..

De gewone stopcontacten leveren samen maximaal 1500W op accustroom. Genoeg voor heel wat apparaten, zolang je het totale vermogen maar in de gaten houdt. De Anker SOLIX S2000 heeft een accucapaciteit van 2000Wh, oftewel 2kWh.

Installatie is ontzettend eenvoudig. Opladen doe je via de meegeleverde stroomkabel, maar kan ook via zonnepanelen of zelfs met een autostopcontact. Wel is het slim om voor gebruik de app nog even te installeren, want daarin kun je nog wat extra zaken regelen.

Ook kun je daar de firmware bijwerken. Dat moet je wel even doen, want met de recente update wordt de SOLIX wat stiller tijdens het gebruik.

Tijdens het gebruik zie je op het schermpje voorop precies hoeveel stroom je aangesloten apparaten gebruiken. En (belangrijker nog) hoeveel capaciteit de Anker SOLIX S2000 nog heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe lang blijven je apparaten werken op de SOLIX S2000?

Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Want wat heb je aan een accu als je na een uurtje alsnog in het donker zit? Precies voorspellen is wat lastig, maar als regel kun je de volgende formule aanhouden. Accucapaciteit (Wh) / Stroomverbruik (W) = Looptijd (uren). In de praktijk verlies je door warmte en omzetting ook nog wat aan energie. Dus daar moet je wel rekening mee houden.

Als we het stroomverbruik van een iMac (M1) als voorbeeld nemen verbruikt die bij licht gebruik ca. 40W. Met maximale belasting is dat zo’n 85W. Nemen we daar het gemiddelde van (zo’n 65W) en rekenen we als accucapaciteit zo’n 1700W dan kun je ongeveer 26 uur vooruit.

De werkelijke gebruiksduur hangt sterk af van de aangesloten apparaten. Hoe meer stroom ze gebruiken, hoe sneller de accu leeg raakt.

Tijdelijke stroomstoring? Geen probleeem voor gevoelige apparatuur

Maar daar blijft het niet bij, want deze Anker komt ook goed van pas bij gevoelige apparatuur. Bij deze apparaten wil je liever niet wilt dat die bij een stroomstoring plotsklaps uitvallen. Denk daarbij aan een NAS of een server bij een kleiner bedrijf.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer de stroom tijdens het schrijven van bestanden bij deze apparaten wegvalt, kunnen bestanden beschadigd raken of gegevens verloren gaan. En daar moet je natuurlijk niet aan denken.

Gelukkig heeft de Anker SOLIX S2000 een ingebouwde UPS-functie. UPS staat voor Uninterruptible Power Supply, oftewel een noodstroomvoorziening. De S2000 kan volgens Anker binnen maximaal 10 milliseconden overschakelen wanneer de stroom uitvalt. Dat is razendsnel en geeft aangesloten apparatuur de mogelijkheid om zonder onderbreking door te werken.

Als je de SOLIX op deze manier wilt gebruiken om te voorkomen dat je NAS of pc uitvalt tijdens een stroomstoring, hoef je niets speciaals te doen. Maar zorg er dan wel voor dat je de SOLIX in het stopcontact steekt en je apparaat via de SOLIX aansluit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De SOLIX kan er standaard niet voor zorgen dat je computer of NAS automatisch afgesloten wordt als het vermogen van de SOLIX leeg is. Daarvoor zou je met een slimme stekker aan de slag kunnen gaan. Je kunt wel instellen in de app dat je een melding krijgt als de SOLIX bijna leeg is.

Ook handig als stroomvoorziening op de camping

De Anker SOLIX S2000 is dus niet alleen bedoeld voor noodsituaties thuis. Ook voor kampeerders is dit een interessante accu. Volgens de berekeningen van Anker kan de S2000 twee weken stroom leveren.

Daarbij gaat het om dagelijks zes uur gebruik van een ledlamp van 4 watt, twee keer per dag een camera opladen en twee koppen koffie zetten. Daar moet je een vakantie op de camping wel mee doorkomen!

Opladen en slim omgaan met stroom

Een grote accu moet je natuurlijk ook weer opladen. Gelukkig hoeft dat bij de S2000 niet ontzettend lang te duren. Via het gewone stopcontact laadt het powerstation tot 80 procent op in 1,2 uur. Je moet daarvoor wel de ultrasnelle oplaadfunctie inschakelen in de app. Daarnaast ondersteunt de S2000 opladen met zonnepanelen via een ingang van maximaal 400 watt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Solix gebruikt LFP-batterijcellen. Volgens Anker behouden deze na 6000 laadcycli nog 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit. Na 10.000 laadcycli moet er nog 60 procent over zijn.

Anker zegt dat je daarmee zo’n 15 jaar met deze accu kunt doen. Hoe lang de accu daadwerkelijk meegaat, hangt natuurlijk af van hoe je hem gebruikt.

Conclusie: Anker SOLIX S2000 review

De Anker SOLIX S2000 is interessant voor iedereen die wat meer zekerheid wil hebben wanneer de stroom plotseling uitvalt. Met 2000Wh aan accucapaciteit, een uitgangsvermogen van 1500 watt en een snelle UPS-omschakeling heeft deze Anker Solix veel in huis. Voor een thuiskantoor, met een wifi-router of NAS is het ook een prima powerstation. En als je vaak gaat kamperen of voor algemeen gebruik is het een prima apparaat om op terug te kunnen vallen. Met maximaal constante1500 watt (en tot 3000 watt piekvermogen) op accustroom kun je niet zomaar elk apparaat gebruiken. Voor je devices en andere kleinere apparaten is de Solix prima, maar grotere apparaten moet je eerst even checken wat ze nodig hebben en wat eventueel hun piekbelasting is. Maar zoek je een draagbare accu waarmee je tijdens een stroomstoring niet meteen in de problemen komt? Of zou je het handig vinden om ergens in huis een draagbare powerstation te hebben? Dan is de Anker SOLIX S2000 zeker het checken waard.