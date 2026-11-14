Epomaker Glyph review: zo fijn typt een toetsenbord met retrodesign

Een toetsenbord is meestal niet het spannendste onderdeel van je bureau, maar de Epomaker Glyph brengt daar verandering in. Met zijn retro-uitstraling, ronde toetsen en opvallende typemachinehendel ziet hij er heel anders uit dan de meeste toetsenborden. Maar is het ook prettig typen? Ik heb hem uitgebreid getest en vertel je wat mijn ervaringen zijn.

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Pluspunten Grote accu van 8000 mAh

Grote accu van 8000 mAh Draadloos te gebruiken via Bluetooth en 2,4 GHz

Draadloos te gebruiken via Bluetooth en 2,4 GHz Verwisselbare mechanische switches Minpunten Het instellen van het display is niet direct duidelijk

Het instellen van het display is niet direct duidelijk Geen numeriek toetsenblok (numpad)

Epomaker Glyph review: een toetsenbord met karakter

Een toetsenbord is misschien niet het eerste accessoire waar je enthousiast van wordt, maar de Epomaker Glyph maakt dat wel anders. Met zijn retro-ontwerp, ronde toetsen en opvallende typemachinehendel ziet hij er behoorlijk bijzonder uit.

Maar hoe bevalt dit mechanische toetsenbord in de praktijk? Ik heb de Epomaker Glyph uitgebreid getest en ben vooral onder de indruk van het typcomfort en het geluid. Hieronder vertel ik je er meer over.

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Dit levert Epomaker mee

Bij de Epomaker Glyph krijg je natuurlijk meer dan alleen het toetsenbord. In de verpakking vind je ook een USB-C-kabel om hem bedraad aan te sluiten en op te laden.

Daarnaast levert Epomaker een aantal handige accessoires mee, waaronder een bijpassende polssteun, reserve-switches en een keycap- en switchtrekker. Daarmee kun je de toetsen en switches eenvoudig verwijderen als je het toetsenbord wilt schoonmaken of aanpassen. Ook vind je de benodigde documentatie in de doos.

Een toetsenbord met een flinke dosis nostalgie

Het eerste wat opvalt aan de Epomaker Glyph is natuurlijk het ontwerp. Het toetsenbord heeft een ouderwetse typemachine-uitstraling, met ronde toetsen en een opvallende hendel aan de rechterkant. Die hendel is niet alleen voor de sier: je kunt hem gebruiken als Enter- en Backspace-toets.

Door de hendel naar beneden of boven te bewegen, voer je dus dezelfde acties uit als met deze toetsen. Zelf gebruik ik hem eerlijk gezegd nauwelijks, maar het is wel een leuke toevoeging die perfect bij het retro-uiterlijk past. Juist de combinatie van klassieke details en moderne functies maakt het ontwerp wat mij betreft zo leuk.

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Waarom typen op de Epomaker Glyph zo prettig voelt

Uiteindelijk moet een toetsenbord natuurlijk vooral fijn typen. En dat doet de Epomaker Glyph absoluut. Het toetsenbord heeft 83 ronde PBT-toetsen met kleine kuiltjes, waardoor je vingers prettig op hun plek vallen. PBT is een stevig kunststof dat goed bestand is tegen slijtage. Onder de toetsen zitten de Wisteria V2-switches van Epomaker.

Dit zijn lineaire mechanische switches, wat betekent dat je geen voelbaar klikmoment hebt wanneer je een toets indrukt. Ze zijn bovendien vooraf gesmeerd, waardoor ze soepel bewegen. Met een bedieningskracht van ongeveer 38 gram hoef je niet veel druk te zetten om een toets te registreren. De toetsen voelen comfortabel aan en ik kan er zonder moeite langere teksten op schrijven.

Het geluid maakt dit toetsenbord extra fijn

Ook het geluid is een groot pluspunt. De Wisteria V2-switches produceren een zacht, aangenaam geluid dat lekker klinkt wanneer je achter elkaar aan het typen bent. Geen hard of schel getik, maar juist een volle en rustige klank. Dat komt niet alleen door de switches: Epomaker heeft ook vijf geluidsdempende lagen ingebouwd die ongewenste trillingen en holle geluiden verminderen. De combinatie zorgt ervoor dat het toetsenbord een prettig en gecontroleerd geluid produceert. Het geluid is wat mij betreft zelfs een van de leukste eigenschappen van dit toetsenbord.

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Een ander voordeel is dat de switches verwisselbaar zijn dankzij de hot-swap-aansluiting. Je kunt ze dus vervangen zonder te hoeven solderen. Handig als je later eens een ander type switch wilt proberen of een kapotte switch wilt vervangen.

Geen numpad? Geen probleem!

De Glyph heeft een 75%-indeling met 83 toetsen. Dat betekent dat het toetsenbord een stuk compacter is dan een traditioneel toetsenbord en geen apart numeriek gedeelte heeft. Zelf heb ik dat eigenlijk helemaal niet gemist.

Het compacte formaat zorgt ervoor dat het toetsenbord niet onnodig veel ruimte inneemt op je bureau. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste toetsen gewoon aanwezig. Wel moet je rekening houden met de Amerikaanse ANSI-indeling, die net iets anders is dan de Nederlandse toetsenbordindeling.

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Dit toetsenbord heeft een display dat je zelf kunt aanpassen

De Epomaker Glyph heeft ook een ingebouwd TFT-display. Daarop kun je onder meer informatie over het toetsenbord bekijken en eigen afbeeldingen of GIF’s weergeven. Met de draaiknop kun je bijvoorbeeld het volume aanpassen of door de functies op het scherm navigeren.

Wel had ik wat moeite om het display in eerste instantie aan de praat te krijgen. Het was even uitvogelen hoe alles precies werkte. Dat had wat mij betreft iets gebruiksvriendelijker gemogen. Zodra je het eenmaal hebt ingesteld, is het wel een leuke extra. Ook op het gebied van aansluitingen zit je goed. Je kunt de Glyph verbinden via Bluetooth, een 2,4GHz-verbinding of een USB-C-kabel. De ingebouwde accu heeft een capaciteit van 8000 mAh.

Conclusie: de Epomaker Glyph is meer dan een mooi toetsenbord