Fitbit Charge 5 review: mooie upgrade met verborgen prijskaartje

De meest populaire fitnesstracker van Fitbit heeft een opvolger, met een nieuw design en een kleurenscherm. Lees nu onze Fitbit Charge 5 review.

Lees verder na de advertentie.

Onze Fitbit Charge 5 review

Fitbit heeft de afgelopen jaren verschillende smartwatches en trackers uitgebracht, maar met de nieuwe Fitbit Charge 5 is dat onderscheid niet meer zo duidelijk. Het bedrijf heeft namelijk een amoled-kleurenscherm in deze tracker geplaatst, dat twee keer zo helder is als zijn voorganger. Je kunt dus eindelijk in de zon lezen wat er op het scherm te zien is.

Maar je moet de Charge 5 ondanks zijn mooie kleurenscherm echt niet verwarren met een smartwatch. Een smartwatch is gemaakt om alle informatie op het schermpje van de wearable te tonen. De Charge 5 blijft een tracker, met een wat onhandige interface en minimale info op het scherm. Pas zodra je de Fitbit-app op je smartphone opent, word je verwelkomd met alle data over je activiteiten en gezondheid.

De Charge 5 is wel een mooi apparaatje. Niet alleen is de wearable tien procent dunner dan zijn voorganger, maar hij ziet er ook nog eens veel beter uit. Dit komt door de gebogen randen van het scherm, de zachte lijnen en bovenal geen zichtbaar Fitbit-logo. De Charge 5 is tevens comfortabel genoeg om de hele dag en nacht door te dragen.

Always on

Opvallend is dat de Fitbit Charge 5 vergeleken met zijn voorgangers geen fysieke knop of aanraakknop meer heeft. De volledige besturing gaat via het scherm, maar dat is niet prettig. Als je terug wil, moet je tweemaal stevig op het scherm tikken. Te vaak activeert de Charge 5 dan de optie die op dat moment in beeld staat.

Deze keer kun je ook kiezen uit een always on-scherm. Dat betekent dat er altijd informatie op het scherm te zien is, behalve als je slaapt tijdens de door jou ingestelde tijden. Het werkt goed, maar de accuduur gaat er wel hollend door achteruit. Normaal haal je de week wel zonder de tracker op te hoeven laden. Als je het always on-scherm gebruikt, moet je elke paar dagen de wearable aan de oplader leggen.

De Charge 5 reageert gelukkig bijzonder goed op het optillen van je pols, dus het always on-scherm heb je eigenlijk niet nodig.

De wijzerplaten zijn niet best

Wat erg tegenvalt zijn de wijzerplaten. Je kunt uit 23 verschillende wijzerplaten kiezen. Dat zijn er best veel, maar stuk voor stuk is er vooral nagedacht aan het ‘flitsende’ design en niet het gebruiksgemak. Het belangrijkste van een wijzerplaat op een tracker is dat je in één opslag de juiste informatie ziet. Daarnaast moet het er prettig uitzien. Bij het ontwerpen van de Charge 5-wijzerplaten lijkt Fitbit vooral van een saai imago af te willen, maar met weinig succes.

Ook mist er Spotify-besturing en een weer-app. Deze opties worden wellicht later nog toegevoegd, maar het is nu duidelijk een gemis – net als dat nog niet alle nieuwe functies werken. Zo is de ECG-app voor de Charge 5 nog niet beschikbaar. Ook moet deze wearable later nog een dagelijkse herstelscore geven, die aangeeft of je lichaam klaar is voor een workout of een rustdag.

Samenvatting na workout

Slaapfasen

Wijzerplaten

Sport, slaap en stress

Het is verbluffend hoeveel deze kleine Charge 5 meet. De hele dag door word je hartslag gemeten en je stappen en workouts bijgehouden. Belangrijk zijn de zoneminuten, die bijhouden hoeveel minuten je op een dag in specifieke hartslagzones zit gebaseerd op jouw leeftijd en gezondheid, zoals de cardiozone of de vetverbrandingzone. Opvallend is wel dat Fitbit volledig afgestapt is van het meten van het aantal trappen dat je hebt geklommen.

De Charge 5 heeft ingebouwde gps voor als je buiten gaat sporten. Interessant is dat de wearable ook connected gps heeft. Dat betekent dat als je jouw smartphone meeneemt, de gps daarvan wordt gebruikt zodat je sneller verbinding hebt. Draag je de Fitbit in bed, dan word je slaap ook bijgehouden. Je ziet dan precies wanneer je in diepe slaap, lichte slaap of remslaap was en je krijgt een slaapscore.

Een soort rapportcijfer voor het slapen. Dit uitgebreide verslag werkt niet altijd. Meerdere nachten moest ik het doen met vereenvoudigde slaapgegevens, omdat de tracker geen consistente hartslag kon meten. De kans is echter groot dat dit aan mijn slaaphouding lag. Tijdens je slaap wordt overigens ook nog eens je huidtemperatuur en de saturatie van de zuurstof in je bloed gemeten.

Bekend van de Fitbit Sense, kun je nu ook op de Charge 5 een EDA-scan doen om je stressniveau te bepalen. Tijdens enkele minuten worden kleine elektrische veranderingen in je huid gemeten. Je houdt daarvoor de zijkanten van de wearable vast. Bij de Fitbit Sense moest je tijdens deze scan een handpalm op het scherm houden. Nu is het scherm dus vrij, maar er wordt enkel een timer getoond. Een gemiste kans om daar geen ademhalingsoefening te plaatsen.

Hoger prijskaartje en extra kosten

Meer dan ooit ligt de nadruk bij de Fitbit Charge 5 op Fitbit Premium. Koop je deze wearable, dan krijg je zes maanden gratis toegang tot dit abonnement. Daarna betaal je maandelijks 8,99 euro (of 87,99 euro per jaar) om meer inzichten in je gezondheid en je dagelijkse herstelscore krijgen. Ook kun je workouts en meditaties via video starten als je betaalt. Later dit jaar komt daar ook Nederlandse content bij.

Premium wordt gepresenteerd als optioneel, maar dat is het eigenlijk niet. Een tracker zoals de Charge 5 koop je omdat je inzicht wil krijgen in je activiteit en je gezondheid. Dan wil je ook het complete plaatje hebben en dat kost je maandelijks geld.

Daarnaast is dit de duurste Fitbit Charge tot nu toe. De Charge 4 werd voor 149,95 euro verkocht, terwijl je voor de Charge 5 179,95 euro moet neerleggen.

Conclusie Fitbit Charge 5 review

Ondanks de duidelijke beperkingen is de Charge 5 de beste Fitbit voor de meeste mensen op dit moment. Alles wat je maar kan wensen van een kleine tracker wordt gemeten, de batterij gaat lang mee en het apparaatje ziet er mooi uit. Voeg daar gps en Fitbit Pay (mits je bank dat ondersteunt) aan toe, en je hebt een fitnesstracker die we zonder aarzeling kunnen aanraden. Wees je alleen wel bewust dat het prijskaartje flink kan oplopen, met grote rol van Fitbit Premium.

Fitbit Charge 5 kopen

De Fitbit Charge 5 is voor 179,95 euro te koop in zwart, ivoorwit of staalblauw via Fitbit.com, Bol.com en Coolblue.