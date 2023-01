Mijn favoriete product van Apple in 2022: de AirPods Pro

Apple heeft dit jaar weer een reeks nieuwe producten uitgebracht. Toch is een oude bekende mijn favoriete Apple-product van het jaar: de AirPods Pro. Lees hier waarom dit mijn favoriete product van het jaar is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-product van het jaar: AirPods Pro

Zo goed als dagelijks maak ik gebruik van de AirPods Pro. En je leest het goed: het gaat om de eerste generatie AirPods Pro. De AirPods Pro werden eind 2019 gelanceerd en zijn na drie jaar nog steeds uitstekende oortjes.

Met de nieuwe high-end versie van de AirPods werd ook ruisonderdrukking geïntroduceerd. Dit is nog steeds een van mijn favoriete functies: in een drukke trein of vliegtuig zitten is nu veel beter uit te houden. De ruisonderdrukking is ook het grote verschil met de eerste generatie AirPods. Met de AirPods 1 dien je de muziek redelijk hard te zetten in een drukke ruimte, wil je nog iets van de muziek meekrijgen. Met de AirPods Pro was dit probleem verholpen.

Bovendien is de pasvorm van de AirPods Pro ontzettend comfortabel, mede dankzij de verschillende maten die je meegeleverd krijgt bij de oortjes. De siliconen pasvormen zorgen ervoor dat de AirPods Pro perfect in je oren passen, ook tijdens het sporten. Juist dit draagcomfort zorgt ervoor dat ik de oortjes graag en vaak draag: je merkt vaak niet dat je ze in hebt. Ondertussen kan ik andere dingen doen, zoals sporten of thuis opruimen. De draadloze oortjes zijn dus ontzettend handig.

Eerste generatie AirPods Pro: de beste oortjes op dat moment

Bij de lancering van de AirPods Pro beloofde Apple dat de geluidskwaliteit van de AirPods Pro beter dan ooit zou zijn. De Adaptieve EQ-equalizer stemt lage- en middenfrequenties automatisch af, waardoor je als luisteraar volledig in de muziek opgaat. Bovendien zorgt de nieuw ontworpen versterker voor een groot dynamisch bereik en helder geluid.

De eerste generatie AirPods Pro is te bedienen via de drukgevoelige sensor op het uiteinde van de oordopjes. Hiermee kun je muziek afspelen en pauzeren, nummers skippen of telefoonoproepen aannemen, of juist afslaan. Bovendien is het mogelijk om met deze bediening te wisselen tussen de verschillende audiostanden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De AirPods Pro beschikken dus over de – inmiddels niet meer zo nieuwe – ruisonderdrukking en transparantiemodus. Zodra je de transparantiemodus aanzet kun je naar muziek blijven luisteren, maar ook achtergrondgeluid horen. Dit is bijvoorbeeld handig (en veilig) wanneer je de AirPods Pro in het verkeer gebruikt.

De AirPods Pro versus de AirPods Pro 2

Dit jaar introduceerde Apple de opvolger van de eerste generatie AirPods Pro. De AirPods Pro 2 lijken op het gebied van design erg op de eerste generatie AirPods Pro, maar zijn van binnen op de schop genomen. De nieuwe AirPods Pro zijn voorzien van de nieuwe H2-chip, waardoor de ruisonderdrukking een flinke upgrade heeft gekregen.

Voornamelijk de actieve ruisonderdrukking is beter geworden bij de AirPods Pro 2. De H2-chip analyseert het omgevingsgeluid en past de hoeveelheid ruisonderdrukking daar op aan. Ook de bediening heeft een upgrade gekregen: zo hebben de AirPods Pro 2 nu touch-bediening in het steeltje. Hiermee kan je nu onder andere het volume aanpassen door over het steeltje te vegen.

De AirPods Pro 2 zijn dus op technisch gebied een waardige opvolger van de eerste generatie AirPods Pro, maar blijven qua design nog wat achter. Dat is precies waarom ik nog niet over ben gestapt naar de AirPods Pro 2: de verwachting is dat het ontwerp flink op de schop wordt genomen bij de AirPods Pro 3. De derde generatie AirPods Pro heeft naar verwachting geen steeltjes meer én een nieuwe manier van bedienen. Nog even het wachten waard dus.

De levensduur van de eerste generatie AirPods Pro zijn wat mij betreft een groot pluspunt, want ook na drie jaar gaan ze nog goed mee. Dit maakt, samen met het draagcomfort en de goede geluidskwaliteit, dat de AirPods Pro ook dit jaar nog mijn favoriete product van Apple zijn.

AirPods Pro: product van het jaar 2022

Ben jij net als ik een echte muziekliefhebber? Dan kunnen de AirPods Pro (2) niet ontbreken. Als je nieuwe AirPods Pro gaat kopen is de tweede generatie het absoluut waard, zeker als je nog geen AirPods Pro hebt. Wil je niet de duurste en nieuwste oortjes? Check dan vooral de eerste generatie AirPods Pro:

Apple AirPods Pro prijzen vergelijken Nieuw € 213,95 Bekijk beste prijs