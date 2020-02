Tweede indruk: AirPods Pro na 4 maanden dagelijks gebruik

Reviewscore 9

Na ontelbaar veel nummers, podcasts en video’s hebben we de AirPods Pro vier maanden iedere dag getest. Lees nu onze bevindingen in deze tweede indruk van de AirPods Pro.

AirPods Pro tweede indruk

Met de AirPods Pro kregen de populaire draadloze oordoppen van Apple hun eerste echte upgrade. Van de pasvorm tot de geluidskwaliteit: dit zijn betere AirPods, maar daar betaal je ook fors meer voor. In deze tweede indruk bespreken we hoe goed de oordopjes bevallen na vier maanden gebruik.

Hoewel ik nooit problemen heb gehad met de pasvorm van de originele AirPods, zijn er veel mensen waarbij de oordopjes uit de oren vielen. Irritant, zeker als je ze bijvoorbeeld wil gebruiken tijdens het sporten. Goed nieuws dus dat de AirPods Pro standaard worden geleverd met drie verschillende opzetstukjes en een ingebouwde pasvormtest.

Geluidskwaliteit en noise cancelling

Over de geluidskwaliteit van de AirPods zijn de meningen al jaren verdeeld. Maar door de betere pasvorm en ruisonderdrukking klinken de AirPods Pro gegarandeerd beter dan de originele AirPods. Bastonen klinken dieper en zwaarder en subtiele details in muziek zijn beter hoorbaar, zonder dat je het volume op maximaal hoeft te zetten.

Dat de AirPods Pro zo goed het omgevingsgeluid kunnen wegfilteren maar toch zo klein zijn, blijft indrukwekkend. Een rumoerige treincoupé valt bijna volledig weg als je overschakelt naar ruisonderdrukking. De modus is zelfs zo goed dat ik de modus altijd uitschakel als ik op de fiets stap.

Wil je de best mogelijke ruisonderdrukking, dan is een koptelefoon die volledig over je oren zit natuurlijk beter. Maar tenzij je complete stilte wil of regelmatig in omgevingen met hard geluid zit, zal de ruisonderdrukking van de AirPods Pro waarschijnlijk voldoende zijn.

Maar de Pro’s hebben nog twee andere geluidsmodi: Transparantie en ‘Uit’. Transparantie versterkt je omgevingsgeluid met de ingebouwde microfoons, waardoor je mensen beter kunt verstaan zonder de oordopjes uit je oren te halen. Deze functie komt vooral goed van pas als je de AirPods gebruikt om te telefoneren, omdat je eigen stem anders heel zacht klinkt.

Wel of geen transparantie?

Omdat de Transparantie-modus omgevingsgeluiden versterkt, zorgt dat er namelijk voor dat bepaalde geluiden extra hard klinken. Dat valt na maanden testen alleen nog maar beter op. Overhemden met metalen knopen die op het bureau tikken klinken veel te hard en ook andere geluiden kunnen daardoor storend worden.

Om die reden gebruik ik vaker de ‘Uit’-modus. De geluidskwaliteit is dan nog steeds beter dan bij de reguliere AirPods en het omgevingsgeluid wordt door de siliconen oordopjes alsnog beter buitengesloten. In tegenstelling tot ruisonderdrukking kun je nog wel iets horen van wat er om je heen gebeurt. Handig als je op kantoor zit en wel wil focussen, maar niet compleet afgesloten wil zijn.

Gekke bugs en koppelproblemen

In tegenstelling tot de reguliere AirPods, ben ik de afgelopen maanden met de AirPods Pro vaker tegen gekke bugs en problemen tijdens het koppelen aangelopen. Zo komt het soms voor dat de oordoppen zelfstandig gaan schakelen tussen de drie verschillende geluidsmodi. Dat zorgt vooral voor een vervelend gevoel als de linker AirPod transparantie aanzet, maar de rechter AirPod nog ruisonderdrukking aan heeft staan.

Ook komt het vaker voor dat de AirPods Pro niet of heel traag koppelen met een iPhone of iPad. Er zit in dat geval niets anders op dan de oordopjes terug in de oplaadcase stoppen, even wachten en het daarna opnieuw proberen. Geen enorm probleem, maar wel een irritatie die zich met de reguliere AirPods eigenlijk nooit voordeed. Laten we hopen dat Apple deze foutjes nog kan oplossen met een firmware-update.

Conclusie AirPods Pro tweede indruk

Op de bugs na zijn er dus weinig redenen om de reguliere AirPods te verkiezen boven de AirPods Pro. Het zou echter oneerlijk zijn als we de prijs volledig buiten beschouwing laten. De Pro zijn honderd euro duurder en dat is een flink verschil op een bedrag van 280 en 180 euro.

Ben je op zoek naar gebruiksvriendelijke draadloze oortelefoontjes die goed klinken, een lange accuduur hebben en waar je zo nu en dan telefoontjes mee pleegt? Dan zijn de reguliere AirPods waarschijnlijk meer dan genoeg. Wil je echter een betere geluidskwaliteit, een betere pasvorm en extra functies, dan zul je voor jezelf moeten bepalen of die extra voordelen voor jou honderd euro waard zijn.

