Zo dun wordt de iPhone 17 Air volgens de nieuwste geruchten

Apple vervangt het iPhone Plus-model dit jaar waarschijnlijk door een ultradunne iPhone 17 Air – dit is hoe dun het nieuwe toestel wordt.

Zo dun wordt de iPhone 17 Air

The Information heeft gezegd dat de iPhone 17 Air ongeveer 6 mm dik wordt en ook Jeff Pu gaat uit van 6 mm. Apple-analist Ming-Chi Kuo denkt dat de iPhone 17 Air op het dunste punt 5,5 mm dik zal zijn, wat mogelijk betekent dat het toestel een dikker camera-eiland heeft aan de achterkant.

Weibo-gebruiker Ice Universe geeft nu aan dat hij achter Kuo’s voorspelling staat. Hij beweert dat het camera-eiland op de iPhone 17 Air 4 mm dik is, wat betekent dat het toestel op het dikste punt 9,5 mm dik is.

Geruchten over het design

Volgens eerdere geruchten heeft de iPhone 17 Air aan de achterkant links een enkele camera en rechts een microfoon en LED-flitser. Deze zitten allemaal in een langwerpig camera-eiland, dat nogal lijkt op de balk aan de achterkant van Google Pixel-telefoons.

Andere geruchten geven aan dat de iPhone 17 Air een 6,6-inch tot 6,7-inch display krijgt, wat betekent dat het toestel groter zal zijn dan de iPhone 17 (6,3 inch) maar kleiner dan de iPhone 17 Pro Max (6,9 inch). Ice Universe zei hier vorige week over dat het Air-model op de dikte na even groot is als het Pro Max-model, maar dit komt niet overeen met de meeste geruchten die we tot nog toe hebben gezien.

Ice Universe heeft eerder nauwkeurig de correcte afmetingen van iPhones onthuld voordat ze waren uitgebracht. Zo had hij gelijk over de afmetingen van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Mogelijk heeft hij dus ook gelijk over de afmetingen van het toestel op het dikste punt. De tijd zal het leren, want we verwachten dat Apple de iPhone 17 Air rond half september op de markt brengt.