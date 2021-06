watchOS 8: deze Apple Watches krijgen een update

Nu watchOS 8 is aangekondigd, wil je waarschijnlijk vast weten of jouw Apple Watch de update krijgt. In dit overzicht zetten we de ondersteunende Watches op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Wil je weten of jouw Apple Watch ook een update krijgt naar het nieuwe watchOS 8? We hebben goed nieuws, want de nieuwste versie draait op de meeste recente Apple Watch-modellen. Als je nu watchOS 7 op je horloge gebruikt, kun je later dit jaar ook updaten naar versie 8. Dit zijn alle Apple Watches die watchOS 8 ondersteunen:

In tegenstelling tot bijvoorbeeld macOS Monterey vallen er dit jaar geen Apple-horloges buiten de boot. Net als bij iOS 15 blijft Apple ook oudere apparaten ondersteunen, zodat zoveel mogelijk gebruikers straks met de nieuwe functies en verbeteringen aan de slag kunnen. Lees ook meer in het overzicht met iOS 15-ondersteuning en macOS Monterey-ondersteuning.

Het nieuwe watchOS 8 is een relatief kleine update voor Apple-smartwatches. Wel gaat de Ademhaling-app op de schop en heeft deze een nieuwe naam gekregen: Mindfulness. Met de app kun je korte opdrachten uitvoeren om tot rust te komen, door bijvoorbeeld aan een fijne herinnering te denken.

Daarnaast kun je nu portretfoto’s instellen als wijzerplaat, waarbij de achtergrond extra wazig is zodat de voorgrond er juist extra uitspringt. Daarnaast is de Foto’s-app aangepast en kun je makkelijker kiekjes delen via de Berichten- en Mail-app op je Apple Watch.

Verder introduceert watchOS 8 de nieuwe Focus-functies, die ook in iOS 15 en macOS Monterrey zitten. Hiermee kun je meldingen van bepaalde apps uitschakelen als je bijvoorbeeld aan het werk bent en je wil focussen, of gewoon even wil ontspannen. watchOS 8 verschijnt later dit jaar voor iedereen, volgende maand verschijnt een publieke testversie.

→ Round-up: de 4 aankondigingen van WWDC 2021 op een rij