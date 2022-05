watchOS 8.6 RC nu beschikbaar voor ontwikkelaars: update is nabij

Apple heeft de Release Candidate-versie van watchOS 8.6 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Dat betekent dat de update bijna naar het grote publiek komt.

watchOS 8.6 RC biedt vooral beveiligingspatches

Er is een nieuwe bètaversie van watchOS 8.6 beschikbaar voor ontwikkelaars. Het gaat hierbij om de Release Candidate-versie. Dit is de allerlaatste bèta van de software, die gelijk is aan de update die het grote publiek straks ontvangt. Het kan dan ook niet lang meer duren voordat Apple begint met de wereldwijde uitrol van watchOS 8.6.

De softwareupdate bevat vooral beveiligingspatches. Deze zijn erg belangrijk om hackers buiten de deur te houden. In Mexico brengt de update een aantal grotere functies met zich mee. Hier krijgen de Apple Watch Series 4 en nieuwer namelijk eindelijk ondersteuning voor de ECG-app een hartritmestoornis-notificaties. Deze functies waren voorheen niet beschikbaar in het land.

Hoewel de watchOS 8.6-update dus niet bijster interessant is, komt Apple binnenkort met een veel grotere update in de vorm van watchOS 9. De fabrikant kondigt deze nieuwe softwareversie aan tijdens het WWDC op 9 juni. Wij doen hier die dag natuurlijk uitgebreid verslag van, dus houd dan vooral de website in de gaten!

Lees ook: WWDC 2022: dit is wanneer Apple iOS 16 en meer onthult

Word ook bètatester

Wil jij voortaan ook nieuwe iOS-, macOS- en watchOS-bèta’s uitproberen, voordat het grote publiek de updates krijgt? Meld je dan aan om bètatester te worden. Let wel op: met name de eerste bèta’s worden doorgaans geteisterd door vervelende bugs. We raden dan ook aan de software enkel te installeren op een Apple-apparaat dat je niet dagelijks gebruikt.

Als je nog op zoek bent naar een nieuwe Apple Watch, check even dan Apple Watch-pagina of prijsvergelijker. Zo kunnen we jou helpen de beste keuze te maken bij het kopen van een nieuw Apple-horloge. Hieronder zie je een voorbeeld van de nieuwste Apple Watch Series 7.

