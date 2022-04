watchOS 8.6 bèta 2 is uit: niet heel spannend, wél belangrijk

watchOS 8.6 bèta 2 voor ontwikkelaars is vanaf nu beschikbaar. We zien in deze update voornamelijk een betere beveiliging van je Apple Watch. In dit artikel lees meer over de nieuwe software.

De vernieuwingen van watchOS 8.6 bèta 2

Ontwikkelaars kunnen nu de tweede bèta van watchOS 8.6 downloaden en testen. Apple brengt deze software tegelijkertijd met de tweede bèta’s voor iOS, iPadOS en macOS uit. Helaas zien we bij deze versie van watchOS niet echt nieuwe functies voorbijkomen. Dit is in tegenstelling tot watchOS 8.5, die bomvol met nieuwe functies zat. De opvallendste is een reeks aan nieuwe emoji’s.

Stabiliteit en beveiliging staan centraal bij watchOS 8.6 bèta 2. In de software van de Apple Watch zijn een heleboel bugs verholpen. Tijdens het software-evenement WWDC 2022 hopen we meer nieuwe functies voor je smartwatch te zien. Op 6 juni gaat Apple watchOS 9 presenteren.

Consument moet nog even wachten op watchOS 8.6

Deze update is enkel voor ontwikkelaars en bètatesters beschikbaar. Als je als consument zeker wilt zijn van een goed werkend besturingssysteem, moet je nog even wachten op de échte nieuwe watchOS 8.6. Kan je niet wachten? Meld je dan aan om bètatester te worden.

Onze wensen voor de nieuwe Apple Watch-software

Omdat deze update niet zo spannend is, kijken wij enorm uit naar WWDC op 6 juni. Zoals gezegd hopen we met watchOS 9 veel nieuwe functies te krijgen. We hebben onze wensen alvast op een rij gezet. Zo zouden we graag meer wijzerplaten en aanpassingsmogelijkheden zien en willen we dat Apple’s Gezondheid-app op de Apple Watch verschijnt.

Daarnaast zou het heel tof zijn als we snelle notities kunnen aanmaken op de smartwatch van Apple. We hoorden ook al geluiden over nieuwe veiligheids- en gezondheidsfeatures. Als je in een auto-ongeluk terecht bent gekomen, belt je Apple Watch in de toekomst misschien automatisch 112.

