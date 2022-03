De accu van je iPhone moet je zelf kunnen vervangen volgens de EU

Het Europees Parlement is langzamerhand de wetgeving aan het veranderen rondom de vastzittende accu in jouw iPhone. Lees in dit artikel alles over deze nieuwe wet van de EU!

EU: Weg met vastgelijmde accu’s!

Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die het verbiedt dat smartphone-fabrikanten, zoals Apple, de accu’s stevig vastmaken aan de telefoon. Dit resulteert nu nog in een moeilijk te vervangen accu. Als het aan de EU ligt kunnen we straks zelf eenvoudig een nieuwe batterij in onze iPhone plaatsen.

Het voorstel is aangenomen met een grote meerderheid, maar kan nog niet worden gehandhaafd. Eerst moet er een overleg met alle lidstaten komen en zij moeten ook instemmen. De komende jaren horen we hier meer over.

‘Vanaf 2024 kan je zelf je accu vervangen’

Vanaf 2024 moet de wet van kracht gaan en moeten consumenten hun accu’s in de iPhone’s gemakkelijk en veilig kunnen vervangen. Om deze rede mogen consumenten de batterijen niet meer vastlijmen. Apple klemt de accu echter op een andere manier in de behuizing; met kleefstrips in plaats van lijm. Het is nog niet bekend of dit ook verboden gaat worden.

De EU zet in op een beter milieu

De EU heeft als doel met deze wetgeving dat de recycling van batterijen, die schaars én populairder beginnen te worden, eenvoudiger gaat zijn. Europa wordt hierdoor minder afhankelijk van conflictgebieden voor grondstoffen. Daarnaast moeten accu’s een centrale rol spelen in de strijd met klimaatverandering. Deze vervangbare accu-wetgeving valt in het Right to Repair-programma van de EU. De nieuwe wet is niet alleen bedoeld voor iPhone’s, maar voor alle apparaten met vastgelijmde accu’s. Denk hierbij aan laptops en e-bikes.

Het Europees Parlement is ook bezig met een universele oplader. Mogelijk betekent een universele oplader, zoals usb-c, het einde van Apple’s befaamde Lightning-kabel. Deze aansluiting is überhaupt ‘over datum‘, maar is in tien jaar tijd al een klassieker geworden. Volgens de EU valt bij de bekabeling, net zoals bij vervangbare accu’s, nog veel winst te boeken omtrent klimaatverandering.