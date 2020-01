Het Europees Parlement doet opnieuw een poging om fabrikanten te verplichten tot een universele oplaadstandaard voor smartphones, tablets en andere elektronica. Apple liet zich vorig jaar al afkeurend uit over dit voorstel.

Europees parlement pleit voor universele oplaadstandaard

“Door één soort oplader voor telefoons en andere mobiele apparaten te maken voorkomen we een hoop elektronisch afval, en verbeteren we de levens van consumenten.” Het is de eerste zin van een pleidooi die door meerdere leden van het Europees Parlement is ondertekend.

De politici willen elektronicafabrikanten, zoals Apple, dwingen om een universele soort oplader in de arm te nemen. De parlementsleden voeren micro-usb, usb-c en Apples Lightning-aansluiting op als mogelijke kanshebbers. Het blijft voorlopig bij vergaderen: een definitief besluit is nog niet gemaakt.

Het is bij lange na niet de eerste keer dat de politiek bedrijven probeert aan te sporen om een universele oplaadpoort te gaan gebruiken. Al in 2009 gooide het Europees Parlement hiertoe een balletje op. Ook in 2014 en 2018 hoorden we dergelijke geluiden voorbijkomen.

Volgens een schatting wordt er in Europa jaarlijks 51,000 ton aan oude opladers gedumpt. Dit levert een forse stapel aan elektronisch afval op. De politici willen deze afvalstapel niet groter maken door een universele standaard voor allerlei elektronische apparaten, waaronder telefoons, tablets en e-readers te verplichten.



Apple beet in 2019 van zich af

Bijna een jaar geleden reageerde Apple voor het laatst op het initiatief van de EU. Het bedrijf uit Cupertino zei toen dat overstappen op een andere standaard juist slecht zou zijn voor het milieu. “Ingebruikname van een andere standaard zorgt ervoor dat accessoires van miljoenen door Apple verkochte apparaten in onbruik raken”, aldus de verklaring uit januari 2019.

Ook wees het bedrijf toen op het mogelijke verstorende effect op klanten. Apple was van mening dat verandering van oplaadtechniek voor verwarring zou zorgen. Tot slot zou de maatregel slecht zijn voor innovatie. Apple zou hierdoor namelijk minder vrijheid hebben bij het ontwerpen van producten.

