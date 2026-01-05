Als je wel eens naar Duitsland gaat moet je even opletten. Dit mag je namelijk nooit doen met je smartphone in Duitsland, anders riskeer je een boete!

Riskeer geen boete: dit mag je níét met je smartphone doen in Duitsland

Hoewel we buurlanden zijn, bestaan er een paar andere verkeersregels in Duitsland. Dit geldt ook voor het gebruik van je smartphone in het verkeer. Voor een aantal zaken riskeer je zelfs een boete, voor iets dat in Nederland gewoon legaal is.

Zo mag je in Nederland in bepaalde situaties tóch je smartphone achter het stuur gebruiken, zonder een boete te riskeren. Als je met de auto of fiets stilstaat voor een verkeerslicht dan mag je de telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat vasthouden en gebruiken. Zelfs als je stilstaat in de file.

Houd je je iPhone of ander apparaat vast wanneer je aan het rijden bent? Of tijdens het langzaam rijden in een file? Dan riskeer je wél een boete.

Voor automobilisten in Nederland is de smartphone-boete vrij fors. Zo ben je 430 euro kwijt voor een overtreding. Voor bromfietsers, snorfietsers of gehandicaptenvoertuigen met een motor is de boete 300 euro.

In Duitsland zijn de regels net wat anders. Ook in dit land is het voor bestuurders van voertuigen (inclusief fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of vergelijkbare apparatuur vast te houden. Maar in Duitsland mag je de smartphone ook niet gebruiken als je met de auto stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht.

Je smartphone gebruiken is dan alleen toegestaan wanneer de motor helemaal hebt uitgezet. Handsfree bellen mag uiteraard wel. Je mag een telefoon ook gebruiken om te navigeren. De smartphone mag je dan niet in je hand houden en je moet hem dan dus in een houder plaatsen anders riskeer je alsnog een boete.

In Duitsland zijn de boetes wel wat lager en beginnen ze bij 100 euro. Maar je kunt er daarnaast ook een rijverbod krijgen. Ook fietsers zijn wat goedkoper uit bij overtredingen in Duitsland, want daar beginnen de boetes bij 55 euro.

