Slecht nieuws als je regelmatig een film of serie kijkt op SkyShowtime. De streamingdienst trekt eind 2027 de stekker eruit. Maar wat betekent dat voor jouw abonnement?

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SkyShowtime stopt in Nederland

Het aanbod aan streamingdiensten in Nederland wordt binnenkort een stukje kleiner. SkyShowtime heeft namelijk aangekondigd eind 2027 te gaan stoppen. De streamingdienst is momenteel actief in 22 Europese landen, waaronder Nederland.

De belangrijkste reden is de flinke concurrentie. Grote streamingdiensten investeren steeds meer geld in nieuwe films, series en sportrechten. Voor een kleinere streamingdienst als SkyShowtime is het lastig om hiermee te concurreren.

Kun je SkyShowtime nog blijven kijken?

Heb je op dit moment een abonnement op SkyShowtime? Dan hoef je voorlopig niets te doen. De streamingdienst blijft gewoon werken en je kunt dus nog altijd op je iPhone, iPad of televisie naar je favoriete films en series kijken.

Wanneer SkyShowtime precies op zwart gaat in Nederland, is nog niet helemaal duidelijk. Naar verwachting zal dat dus eind 2027 gaan gebeuren. Voorlopig hoef je jouw abonnement dan ook niet op te zeggen.

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Waar kijk je straks naar je favoriete films en series?

Op SkyShowtime vind je films en series van onder andere Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon en DreamWorks. Ook heeft de streamingdienst verschillende eigen films en series in het aanbod.

Het is nog niet bekend waar je straks deze films en series kunt kijken. Mogelijk verhuist een deel van het aanbod naar andere streamingdiensten, maar hierover is nog niets officieel aangekondigd.

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Wat gebeurt er met je abonnement?

Ook over de afhandeling van je abonnement bestaat nog veel onduidelijkheid. Zo weten we niet of je abonnement straks automatisch wordt stopgezet of dat je in bepaalde gevallen geld terugkrijgt.

Daarnaast is het onbekend of abonnees de mogelijkheid krijgen om over te stappen naar een andere streamingdienst. Houd de komende tijd in ieder geval de berichten van de streamingdienst in de gaten, zodat je weet waar je aan toe bent.

Op zoek naar een andere streamingdienst?

Wil je na het stoppen van SkyShowtime wel eens een andere streamingdienst proberen? Dan vind je hieronder een overzicht van de populairste aanbieders!