Scoor jij regelmatig een leuke aanbieding bij Action? Dan moet je goed opletten. Oplichters hebben namelijk de webshop van de populaire winkelketen nagemaakt.

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Pas op voor deze nepwebshop van Action

Voor een leuke aanbieding ben je bij Action aan het juiste adres. En je hoeft niet eens de deur uit om de producten van de populaire winkelketen in huis te halen. Daar proberen internetcriminelen nu slim misbruik van te maken.

Opgelicht?! waarschuwt namelijk voor een neppe webshop van Action. De criminelen maken niet alleen gebruik van het bekende logo van de winkelketen, maar hebben ook de productpagina’s en de homepage nagemaakt. Hierdoor is het op het eerste gezicht lastig om te zien dat je met een neppe webwinkel te maken hebt.

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Zelfs het webadres lijkt op dat van de echte Action. De oplichters gebruiken het webadres ‘action-shops.com’. Bestel je via deze website iets? Dan ben je mogelijk je geld kwijt, zonder dat je jouw bestelling ooit ontvangt.

Zo herken je de neppe webshop

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie heeft onderzoek gedaan naar de webshop. Daaruit blijkt onder meer dat er geen KvK- en btw-nummer op de website staan. Ook is de webshop pas kort geleden geregistreerd, terwijl de website de indruk wekt al langer te bestaan. Bij de klantenservice aankloppen heeft ook weinig zin, want die reageert nergens op.

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Volgens Opgelicht?! is de website ondertussen offline, maar dat betekent niet dat hij straks in een andere vorm terugkeert. Daarom is het verstandig om altijd goed naar het webadres te kijken voordat je iets bestelt.

Toch slachtoffer geworden van oplichting?

Heb je iets bij de neppe webshop van Action besteld? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Neem daarnaast contact op met je bank of creditcardmaatschappij.

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