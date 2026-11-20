Uit onderzoek blijkt dat we nog steeds behoorlijk slecht zijn in het bedenken van veilige wachtwoorden. Deze wachtwoorden moet je in ieder geval nóóit gebruiken.

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Dit zijn de meestgebruikte wachtwoorden

Ieder jaar onderzoekt wachtwoordmanager NordPass welke wachtwoorden het meest worden gebruikt. Ook dit jaar zijn de resultaten niet bepaald geruststellend. Wereldwijd staat ‘123456’ bovenaan de lijst, gevolgd door ‘admin’ en ‘12345678’.

In Nederland ziet de top vijf van meestgebruikte wachtwoorden er als volgt uit:

admin; 123456; 12345678; 123456789; password.

Ook wachtwoorden als ‘Welkom01’ en ‘qwerty123’ zijn populair onder Nederlanders. Die wachtwoorden zijn natuurlijk lekker makkelijk om te onthouden, maar helaas zijn ze ook erg eenvoudig te raden.

Dat zo’n simpel wachtwoord grote gevolgen kan hebben, bleek onlangs in Denemarken. Daar kreeg een hacker met het wachtwoord ‘123456’ toegang tot het bevolkingsregister. Hierdoor kwamen de persoonsgegevens van zo’n 8,8 miljoen mensen op straat te liggen te liggen.

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Van Metallica tot Skibidi Toilet

Opvallend is dat bij het bedenken van wachtwoorden vaak laten inspireren door onze hobby’s. Zo komen ‘Feyenoord1!’, ‘Tekken33’ en ‘Deadpool1’ allemaal voor in de Nederlandse top twintig.

Het probleem daarmee is dat met alle datalekken van de laatste tijd, kwaadwillenden al een profiel van je hebben. En daar zijn onder andere je hobby’s ook uit te halen. Dit maakt het voorspellen van je wachtwoord ook een stuk voorspelbaarder maakt.

Ook wereldwijde trends spelen een rol. Waar vroeger wachtwoorden als ‘metallica’ en ‘eminem2004’ populair waren, zien de onderzoekers tegenwoordig wachtwoorden als ‘skibiditoilet’ en ‘squidgamethebest’ voorbijkomen.

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Zo bedenk je een veilig wachtwoord op je iPhone

Hoe moet het dan wel? NordPass raadt aan om wachtwoorden van minimaal veertien tekens te gebruiken. Kies voor een willekeurige combinatie van letters, cijfers en speciale tekens.

Gebruik daarnaast voor ieder account een ander wachtwoord. Dat klinkt misschien als een hoop gedoe, maar met een wachtwoordmanager hoef je gelukkig niet alles zelf te onthouden. Ook je iPhone heeft zo’n ingebouwde wachtwoordmanager die je kunt gebruiken.

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Schakel waar mogelijk ook tweestapsverificatie in en gebruik een Passkey als dat kan. Hiermee voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je account. En staat jouw wachtwoord in het bovenstaande lijstje? Dan weet je wat je te doen staat!

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