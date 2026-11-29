Maak je onderweg vaak gebruik van CarPlay, dan kun je per direct ook een handige en populaire app gebruiken – we laten je zien welke het is.

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Deze populaire app is nú beschikbaar in CarPlay

De populaire app in CarPlay waar we het over hebben, is Facebook Messenger. De berichten-app van Meta heeft vanaf nu een volwaardige versie voor Apple CarPlay. Dat betekent dat je Messenger voortaan rechtstreeks op het scherm van je auto kunt gebruiken, zonder dat je daarvoor je iPhone uit je zak hoeft te halen.

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De nieuwe Messenger-app in CarPlay lijkt behoorlijk op de versie van WhatsApp. Je krijgt een overzicht van je recente gesprekken en kunt eenvoudig een contactpersoon selecteren om een bericht te versturen. Ook is er een apart tabblad voor gesprekken, waarin je recente oproepen terugvindt. Handig als je regelmatig via Messenger communiceert en onderweg bereikbaar wilt blijven.

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Vooral met Siri

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je tijdens het rijden uitgebreid berichten gaat lezen en typen. Daarom werkt de CarPlay-versie van Messenger vooral met Siri. Je kunt een bericht dicteren, waarna Siri de tekst voor je verstuurt. Ook kan Siri berichten voorlezen, zodat je niet naar het scherm hoeft te kijken. Het is dus vergelijkbaar met de manier waarop WhatsApp binnen CarPlay werkt.

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Om alles goed te laten functioneren, moet je Messenger wel toestemming geven om Siri te gebruiken. Dat regel je via de Instellingen op je iPhone. Ga naar ‘Apps’, kies ‘Messenger’ en schakel de optie ‘Gebruik met Siri-verzoeken’ in.

Zo gebruik je de populaire app in CarPlay

Je hoeft de populaire app niet zelf op CarPlay te downloaden. Zodra je de nieuwste versie van Facebook Messenger op je iPhone hebt geïnstalleerd, verschijnt de app automatisch op het CarPlay-scherm. Staat Messenger niet meteen tussen je andere apps? Dan kun je de volgorde aanpassen via de Instellingen op je iPhone. Ga naar ‘Algemeen’, kies ‘CarPlay’ en selecteer je auto. Daar kun je Messenger naar voren slepen.