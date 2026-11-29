Stuur jij regelmatig betaalverzoekjes via je iPhone? Dan ziet het betalen er vanaf nu anders uit, want iDeal wordt vervangen door Wero.

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iDeal verdwijnt: dit verandert er

Het einde van iDeal komt steeds dichterbij, want het Nederlandse betaalsysteem wordt vervangen door Wero. Deze nieuwe Europese betaaldienst moet het eenvoudiger maken om online betalingen uit te voeren, ook buiten Nederland. De overstap naar Wero is begin 2026 gestart en wordt steeds verder uitgebreid. Inmiddels zijn de eerste grote veranderingen zichtbaar bij het betalen van betaalverzoekjes op je smartphone.

Sinds november 2026 gebruiken banken een vernieuwde betaalomgeving, waarin Wero een veel grotere rol speelt. Het bekende iDeal-logo maakt steeds vaker plaats voor het nieuwe Wero-logo en ook het ontwerp van de betaalpagina is aangepast. Je ziet andere kleuren en een vernieuwd lettertype, maar de manier waarop je een betaalverzoek afrondt blijft grotendeels hetzelfde. De veranderingen worden geleidelijk uitgerold, waardoor je de nieuwe omgeving mogelijk nog niet bij iedere betaling ziet.

Betaalverzoekjes op je iPhone zijn veranderd

Betaal jij regelmatig een Tikkie of een ander betaalverzoek via je iPhone? Dan zijn er een paar handige verbeteringen waar je gebruik van kunt maken. In de vernieuwde betaalomgeving kun je voortaan zoeken naar je eigen bank, zodat je niet meer door een lange lijst hoeft te scrollen. Zodra je de juiste bank hebt gevonden, ga je verder naar de vertrouwde bank-app om de betaling af te ronden.

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Een andere handige verandering is dat je jouw favoriete bank kunt onthouden. Je hoeft dan niet bij ieder betaalverzoek opnieuw een bank te selecteren, waardoor betalen een stuk sneller gaat. De nieuwe betaalomgeving is onderdeel van de overstap naar Wero, maar je hoeft zelf niets te installeren. Je kunt betaalverzoekjes blijven versturen en ontvangen zoals je gewend bent. Aan de achterkant is er veel veranderd, maar gebruikers merken vooral iets van het nieuwe ontwerp bij alle betaalverzoekjes.

Wanneer verdwijnt iDeal helemaal?

Het duurt nog even voordat iDeal volledig uit Nederland verdwijnt. De overgang naar Wero verloopt in verschillende stappen en moet uiterlijk eind 2027 zijn afgerond. Tot die tijd kun je beide namen tegenkomen bij webshops, betaalverzoekjes en in de apps van banken. Voor consumenten verandert er voorlopig vooral iets aan het uiterlijk, terwijl de vertrouwde manier van betalen behouden blijft. Goed om te weten: als gebruiker hoef je niets te doen voor de overgang naar Wero.

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Wero moet op termijn meer mogelijkheden bieden dan iDeal. Zo wordt het eenvoudiger om betalingen en betaalverzoekjes tussen verschillende Europese landen uit te voeren. Je hoeft voor de overgang geen nieuw account aan te maken of je bankgegevens opnieuw door te geven. Let daarom goed op als je een bericht ontvangt waarin je wordt gevraagd om je identiteit voor Wero te bevestigen. Oplichters proberen de overstap al te misbruiken met valse e-mails, dus open geen verdachte links en deel nooit je bankgegevens. Wil jij op de hoogte blijven van de overgang naar Wero? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!