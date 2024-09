Opslagruimte iPhone 16: dit is wat we op dit moment al weten

De iPhone 16 verschijnt op maandag 9 september en volgens geruchten krijgen de Pro-modellen niet alleen nieuwe functies, maar ook meer opslagruimte!

Zoveel opslagruimte krijgt de iPhone 16 Pro (Max)

De iPhone 16 krijgt weer allerlei nieuwe functies. Zo krijgen alle modellen een actieknop, die we kennen van de iPhone 15 Pro (Max). Daarnaast krijgen de iPhone 16-modellen nieuwe knop, genaamd de capture-knop, speciaal voor camerafuncties. Daar kun je de camera mee scherpstellen, in- en uitzoomen, en foto’s of video’s maken.

En als je veel foto’s en video’s maakt, wil je ook veel opslagruimte. Apple vindt dat 128 GB voldoende is voor de gemiddelde gebruiker, maar het lijkt erop dat de minimale opslagruimte die je bij de iPhone 16 Pro (Max) kunt kiezen, toch flink groter is. Deze opties kun je verwachten:

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

Een dubbele minimale hoeveelheid opslagruimte

Er zijn geruchten dat Apple aan een iPhone met 2 TB opslagruimte werkt en dat lijkt in het geval van de iPhone 16 Pro (Max) inderdaad het geval te zijn. Zeker weten we dit nog niet, want er verschijnen eigenlijk elk jaar weer vergelijkbare geruchten. Er zijn nu ook geruchten dat de versies met een grote opslagcapaciteit een lagere lees- en schrijfsnelheid hebben. Daar zou Apple voor kiezen om kosten te besparen.

Het is op dit moment ook nog niet duidelijk of de nieuwe uitvoering met 256 GB geldt als aanvulling op de bestaande modellen, of dat deze de iPhone Pro (Max) met 128 GB aan opslagruimte vervangt. Het is goed mogelijk dat er vier uitvoeringen van de iPhone 16 Pro (Max) verschijnen. In dat geval wordt de iPhone 16 Pro (Max) met 256 GB het instapmodel.

Opslagruimte iPhone 16 (Plus)

Hier hebben we tot nog toe niet echt specifieke geruchten over gehoord. We verwachten dan ook dat de opties qua opslagruimte bij de iPhone 16 (Plus) gelijk blijven aan die van de iPhone 15 (Plus). Dat betekent het volgende:

128 GB

256 GB

512 GB

Het zou nog kunnen dat er een 1 TB-versie komt, maar dat is niet erg waarschijnlijk. Zoals gezegd is Apple van mening dat 128 GB opslagruimte voldoende is voor de gemiddelde gebruiker en we verwachten niet dat het bedrijf die mening inmiddels heeft bijgesteld. We hoeven ons dat gelukkig niet lang meer af te vragen, want tijdens het Apple-event op 9 september zal dit duidelijk worden.

Hoeveelheid werkgeheugen

Naast de hoeveelheid opslagruimte krijgen de iPhone 16 en iPhone 16 Plus ook meer werkgeheugen. Dat is nodig om goed te kunnen werken met Apple Intelligence, dat ook op alle iPhone 16-modellen beschikbaar komt. De iPhone 15 (Plus) hadden nog 6 GB werkgeheugen, de modellen van de iPhone 16-serie krijgen allemaal 8 GB.