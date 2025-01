Netflix wordt alwéér duurder, maar in Nederland nog niet direct

Opnieuw gooit Netflix de prijzen omhoog en is direct duurder in de Verenigde Staten, Canada, Portugal en Argentinië. Dit moet je weten.

De laatste keer dat Netflix in Nederland en België een prijsstijging doorvoerde, was op 10 mei 2024. Netflix Standaard werd toen 2 euro duurder en kost sindsdien 13,99 euro per maand. Inmiddels heeft Netflix een nieuwe prijsstijging aangekondigd. Nederland en België blijven vooralsnog buiten schot, maar de vraag is natuurlijk voor hoe lang.

Alle abonnementen die Netflix aanbiedt, worden per direct duurder in de Verenigde Staten, Canada, Portugal en Argentinië. Dit betekent dat Netflix Basic (met reclame), Netflix Standaard en Netflix Premium duurder worden. De nieuwe prijzen in de Verenigde Staten zien er als volgt uit:

Netflix heeft inmiddels een brief gestuurd naar de aandeelhouders en zegt daarin dat de prijsverhoging het mogelijk maakt om te blijven investeren in de programmering:

As we continue to invest in programming and deliver more value for our members, we will occasionally ask our members to pay a little more so that we can re-invest to further improve Netflix. To that end, we are adjusting prices today across most plans in the US, Canada, Portugal and Argentina.

(Omdat we blijven investeren in de programmering en meer waarde leveren voor onze leden, zullen we onze leden af en toe vragen om iets meer te betalen, zodat we opnieuw kunnen investeren om Netflix verder te verbeteren. Daarom passen we vandaag de prijzen aan in de VS, Canada, Portugal en Argentinië.)