Jammer: deze iPhones krijgen geen ondersteuning voor iOS 19

Het duurt nog ruim twee maanden voordat Apple iOS 19 aankondigt, maar volgens een nieuw gerucht krijgen een aantal iPhones geen ondersteuning.

Deze iPhones krijgen geen ondersteuning voor iOS 19

Volgens het nieuwe gerucht zijn er drie iPhone-modellen die geen ondersteuning meer krijgen voor iOS 19. Het gerucht is afkomstig van een privé en anoniem account op X. Dit account heeft al vaak correct informatie gelekt over aankomende software-updates van Apple, waaronder vorig jaar details over de compatibiliteit met iOS 18. Deze keer geeft het account aan dat deze iPhones buiten de boot vallen: iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max.

Als het gerucht klopt, dan wordt iOS 19 ondersteund op de volgende iPhones:

iPhone 11

iPhone 11 Pro en 11 Pro Max

iPhone 12 en 12 mini

iPhone 12 Pro en 12 Pro Max

iPhone 13 en 13 mini

iPhone 13 Pro en 13 Pro Max

iPhone 14 en 14 Plus

iPhone 14 Pro en 14 Pro Max

iPhone 15 en 15 Plus

iPhone 15 Pro en 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 en 16 Plus

iPhone 16 Pro en 16 Pro Max

iPhone SE (2e gen)

iPhone SE (3e gen)

Naast informatie over iOS 19 zet het gerucht over iPadOS 19 dat de update ondersteuning voor de iPad 7 zal laten vallen. Deze iPad is in september 2019 uitgebracht en draait op de A10 Fusion-chip.

Anders dan een eerder gerucht

Het nieuwe gerucht verschilt van een gerucht van iPhoneSoft afgelopen december. Dat gerucht zei dat alle iPhone-modellen die iOS 18 kunnen draaien, ook ondersteuning krijgen voor iOS 19. Beide bronnen hebben een goede staat van dienst en hebben in voorgaande jaren nauwkeurig details gerapporteerd over de compatibiliteit van iOS-apparaten.

iPhoneSoft meldde toentertijd wel ten onrechte dat iOS 15 de ondersteuning voor de iPhone 6s en de originele iPhone SE in 2021 zou stopzetten. Ondersteuning voor deze iPhones werd echter pas in iOS 16 het jaar daarop stopgezet.

Zelfs als de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR geen ondersteuning krijgen voor iOS 19, blijven ze voorlopig wel gewoon software-updates van Apple ontvangen. Zo heeft Apple net iOS 16.7.11 uitgebracht met beveiligingsupdates voor de iPhone 8 en de iPhone X.