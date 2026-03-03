MacBook Pro M5 Pro en M5 Max (2026) onthuld: sneller én krachtiger

Apple heeft de MacBook Pro vernieuwd! De MacBook Pro is voorzien van de krachtige M5 Pro- en de M5 Max-chip. Zo ziet de nieuwe Mac eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Pro vernieuwd

Er is een nieuwe versie van de MacBook Pro aangekondigd! Apple heeft de MacBook Pro met de M5 Pro- en de M5 Max-chip gepresenteerd. In een persbericht zijn de nieuwe uitvoeringen van de MacBook Pro onthuld door Apple. De laptop heeft alleen onder de motorkap een upgrade gekregen, want de MacBook Pro is voor het eerst beschikbaar met een M5 Pro- of M5 Max-chip. Apple heeft nog geen ander product voorzien van deze krachtige processors.

De MacBook Pro 2025 draait al op de M5-chip, maar de M5 Pro- en de M5 Max-chip zijn een grote verbetering. Waar de M5-chip ondersteuning biedt voor twee externe displays, kun je met de M5 Pro-chip twee 6K-beeldschermen aansluiten. Bij de M5 Max-chip kun je tot vier externe displays op hetzelfde moment verbinden. Bij het scherm van de MacBook Pro verandert verder niks, dat blijft een 14- of 16-inch Liquid Retina XDR-display. Nanotextuur blijft eveneens beschikbaar bij de nieuwe MacBook Pro.

Veel snellere processor

De M5 Pro- en de M5 Max-chip zijn de opvolgers van de M4 Pro- en de M4 Max-chip. Met de nieuwe processors is de MacBook Pro met de M5 Pro- of de M5 Max-chip in 2026 ongeveer 15 tot 25 procent sneller dan de MacBook Pro 2024. Dat is niet de enige verandering, want de nieuwe M5-chips hebben een ingebouwd onderdeel voor het draaien van functies die werken met Apple Intelligence. Apple heeft dit nog niet eerder gedaan, waardoor AI-features sneller werken op de nieuwe MacBook Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verder beschikken de MacBook Pro M5 Pro en MacBook Pro M5 Max over de N1-chip. Dit is Apple’s nieuwe chip, die nodig is voor de draadloze verbindingen van het apparaat. De N1-chip biedt ondersteuning voor Wifi 7 en Bluetooth 6. Bij de MacBook Pro M5 uit 2025 is dit nog Wifi 6E en Bluetooth 5.3. Andere features als de persoonlijke hotspot en AirDrop zijn ook verbeterd, waardoor draadloze verbinding betrouwbaarder zijn bij de MacBook Pro in 2026.

Geavanceerde functie

Waar de MacBook Pro met de M5-chip uit 2025 alleen beschikbaar is met een 14-inch scherm, kun je bij de nieuwe uitvoering uit 2026 wel kiezen voor een 16-inch display. Zowel de MacBook Pro met de M5 Pro-chip als de MacBook Pro met de M5 Max-chip is beschikbaar met een 14- of 16-inch scherm. Dit is een Liquid Retina XDR-display met een piekhelderheid van 1600 nits en een verversingssnelheid van 120Hz.

Verder beschikt de MacBook Pro 2026 met M5 Pro- of M5 Max-chip over drie Thunderbolt 5-poorten, HDMI-ondersteuning voor een resolutie tot 8K en een opening voor SD-kaarten. Opladen doe je met een MagSafe 3-oplaadpoort met ondersteuning voor snelladen. Soortgelijke functies zagen we eerder bij de MacBook Pro 2024.

MacBook Pro M5 Pro en M5 Max prijzen

Apple heeft veranderingen doorgevoerd bij de opslagopties van de MacBook Pro 2026. Je krijgt standaard 1 TB aan SSD-opslag en 24 GB aan werkgeheugen bij de M5 Pro-chip, bij de M5 Max-chip is dat 2 TB met 34 GB RAM. Bij de MacBook Pro met de M5 Pro-chip krijg je dus standaard dubbel zoveel opslagruimte dan bij de MacBook Pro met M4 Pro-chip het geval was.

De nieuwe laptop is nu aangekondigd, vanaf woensdag 11 maart ligt de MacBook Pro in de winkels. Je kunt de MacBook Pro met de M5- en M5 Max-chip vanaf woensdag 4 maart 2026 bestellen, zodat je de geavanceerde laptop als eerste in huis hebt. Bekijk hier de nieuwe prijzen en waar je de MacBook al kunt bestellen:

MacBook Pro M5 Pro

MacBook Pro M5 Pro 14 inch 1 TB (24 GB RAM): 2549 euro

MacBook Pro M5 Pro 14 inch 2 TB (24 GB RAM): 3049 euro

MacBook Pro M5 Pro 14 inch 4 TB (24 GB RAM): 3799 euro

MacBook Pro M5 Pro 16 inch 1 TB (24 GB RAM): 3049 euro

MacBook Pro M5 Pro 16 inch 2 TB (24 GB RAM): 3549 euro

MacBook Pro M5 Pro 16 inch 4 TB (24 GB RAM): 4299 euro

MacBook Pro M5 Max

MacBook Pro M5 Max 14 inch 2 TB (36 GB RAM): 4249 euro

MacBook Pro M5 Max 14 inch 4 TB (36 GB RAM): 4999 euro

MacBook Pro M5 Max 14 inch 8 TB (48 GB RAM): 6499 euro