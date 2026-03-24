iOS 26.4 is uit: een heel grote update met veel nieuwe functies voor je iPhone!

Apple heeft iOS 26.4 beschikbaar gesteld en deze update brengt veel nieuwe functies naar je iPhone – zo installeer je de nieuwste versie!

Apple heeft iOS 26.4 uitgebracht en dat is de grootste update van iOS 26 die er in 2026 is. De update brengt veel nieuwe functies naar je iPhone. We zetten een aantal voor je onder elkaar:

Apple Music krijgt verschillende nieuwe functies in iOS 26.4, waaronder de AI-functie ‘Playlist Playground’. Met Playlist Playground kun je nieuwe afspeellijsten maken met niets meer dan een tekstprompt, zoals je in ChatGPT zou doen.

Een van de andere nieuwe features van Apple Music in iOS 26.4 is het nieuwe ontwerp voor albums en afspeellijsten op volledig scherm. De volledige gebruikersinterface van de Muziek-app past zich nu aan aan de kleur van de afbeelding van het album of de afspeellijst.

Apple voegt doorgaans slechts één keer per jaar nieuwe emoji toe aan de iPhone en de nieuwste reeks is te vinden in iOS 26.4. Nieuwe emoji zijn onder andere: Balletdanseres, Klokhuis, Verwrongen gezicht, Vechtwolk, Harig wezen, Aardverschuiving, Orka, Trombone en Schatkist.

In iOS 26.4 lost Apple een vervelend probleem met het toetsenbord op, waardoor typen op je iPhone weer veel beter werkt. Verder kun je de animaties van Liquid Glass aanpassen en verminderen.

Tot slot krijgt de Podcasts-app een flinke upgrade. Apple maakt het na deze update makkelijker om te schakelen tussen kijken en luisteren. Dat is geen overbodige luxe, want video-content wordt steeds populairder en Apple lijkt daar nu op in te spelen.

Je iPhone zal meestal automatisch een melding geven als je kunt updaten, maar wanneer je niet daar niet op wilt wachten kun je het ook zelf altijd checken. Je installeert iOS 26.4 op de volgende manier.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’; Installeer de update.

Kun je nog niet updaten? Dan is er vaak nog niets aan de hand. Het kan altijd eventjes duren voordat de update voor iedereen beschikbaar komt.

