iPhone 17e aangekondigd: nóg meer functies tegen een lage prijs

2 maart 2026
Apple heeft de iPhone 17e uitgebracht, een nieuwe budget-iPhone met fijne verbeteringen die even duur is als de iPhone 16e toen die uitkwam.

iPhone 17e: een verbeterde goedkoopste iPhone

Tot nog toe was de iPhone 16e de goedkoopste nieuwe iPhone, maar nu heeft Apple opvolger iPhone 17e uitgebracht. De prijs is gelijk gebleven, maar er zijn wel een aantal toffe verbeteringen doorgevoerd. Die zetten we voor je op een rij.

A19-chip

Om te beginnen heeft Apple de iPhone 17e een snellere en energiezuinigere chip gegeven dan zijn voorganger, namelijk de A19. De iPhone 16e draait nog op een (eveneens behoorlijk snelle) A18-chip. De A19 is de nieuwste iPhone-chip, alleen niet in de snelste uitvoering. Die blijft voorbehouden aan de iPhone 18 Pro-modellen die we in het najaar verwachten.

MagSafe

Een van de grootste beperkingen van de iPhone 16e is het ontbreken van MagSafe. Draadloos opladen is wel mogelijk met de 16e, maar de iPhone klikt niet magnetisch vast op de oplader. Daar heeft Apple met de nieuwe iPhone 17e gelukkig een eind aan gemaakt. Ook kun je nu dus eindelijk gebruikmaken van accessoires en telefoonhouders met MagSafe.

iphone 17e magsafe

Camera is niet veranderd

De 48MP-camera aan de achterkant van de iPhone 17e is hetzelfde als die op de iPhone 16e. De portretmodus is wel verbeterd.

Geen Dynamic Island

In tegenstelling tot eerdere geruchten heeft Apple de notch niet vervangen door het Dynamic Island. De voorkant van de iPhone 17e ziet er daardoor nagenoeg hetzelfde uit als dat van de iPhone 16e.

Meer kleuren

De iPhone 16e is alleen verkrijgbaar in Zwart en Wit, maar bij de iPhone 17e kun je naast deze kleuren ook kiezen voor Zachtroze.

Wil je de iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Voor de 256 GB-versie betaal je 719 euro.

