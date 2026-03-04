iPhone 17e nu scherp geprijsd

MacBook Neo kopen: aanbiedingen vergelijken op prijs

Verkrijgbaar
Overzicht
Prijzen
Apple MacBook Neo
1/8
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 4 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 699,00 bij Coolblue
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple MacBook Neo het goedkoopst kan scoren. De Apple MacBook Neo is verkrijgbaar in 13inch schermgrootte met 256GB en 512GB aan opslagruimte en een Apple A18 Pro processor. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
4 resultaten vanaf € 699,00
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
13 inch8 GB werkgeheugen256GBApple A18 Pro processor
€ 699,00
2 jaar garantie
Coolblue
Bekijk aanbieding
7.9
Coolblue
pre-order
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
13 inch8 GB werkgeheugen256GBApple A18 Pro processor
€ 699,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
8.4
Media Markt
?
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
13 inch8 GB werkgeheugen512GBApple A18 Pro processor
€ 799,00
2 jaar garantie
Coolblue
Bekijk aanbieding
7.9
Coolblue
pre-order
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo
13 inch8 GB werkgeheugen512GBApple A18 Pro processor
€ 799,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
8.4
Media Markt
?

