MacBook Neo onthuld: goedkoopste (én opvallendste) Mac in jaren

De compleet nieuwe MacBook Neo is aangekondigd! Het gaat om de kleurrijkste en goedkoopste Mac in jaren. Zo ziet die eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Neo

Apple heeft een nieuwe MacBook onthuld! In een persbericht heeft het bedrijf de MacBook Neo aangekondigd. Het gaat om een compleet nieuwe Mac, die veel voordeliger is dan de MacBook Air en de MacBook Pro. Waar deze toestellen draaien op een M-chip, heeft Apple bij de MacBook Neo in 2026 een opvallende keuze gemaakt. De nieuwe laptop draait op de A18 Pro-chip, die we eerder in de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zagen.

Het is voor het eerst dat Apple een iPhone-chip naar de Mac brengt. Dat heeft een aantal voordelen, want de A18 Pro-chip is behoorlijk energiezuinig. Na één keer opladen kun je tot 16 uur video’s kijken met de laptop. Wil je de MacBook meenemen tijdens je treinreis of naar je colleges? Dan hoef je over de accuduur van de laptop dus geen zorgen te hebben, ondanks het compacte formaat van de MacBook.

Opvallende kleuren

Apple heeft bij de MacBook Neo gekozen voor een opvallende behuizing. De nieuwe Mac is verkrijgbaar in een reeks vrolijke kleuren. Je hebt de keuze uit de kleuren Zilver, Blos, Citrus en Indigo. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de MacBook Air en de MacBook Pro, die in neutralere kleuren verkrijgbaar zijn. Dit is de eerste MacBook in jaren die in een aantal vrolijke kleuren te krijgen is. Leuk detail: het toetsenbord van de MacBook Neo komt in dezelfde kleur.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verder krijg je bij de MacBook Neo twee usb-c-poorten (1x USB 3 en 1x USB 2) en standaard 256 GB opslagruimte. Je laadt de MacBook dus op met een usb-c-kabel, de MagSafe-poort ontbreekt bij dit instapmodel van de Mac. De laptop is voorzien van een 13-inch Liquid Retina-scherm en is alleen verkrijgbaar in dit formaat. Het beeldscherm heeft een helderheid van 500 nits, dat iets lager is in vergelijking met de MacBook Air en de MacBook Pro.

Goedkoopste MacBook in jaren

Bij de MacBook Neo mis je functies zoals MagSafe en Thunderbolt, maar dat betekent juist goed nieuws voor de prijs. Het gaat om de goedkoopste MacBook in jaren, want je krijgt de MacBook Neo al voor 699 euro. Voor deze prijs krijg je het basismodel met 256 GB aan opslagruimte en 8 GB aan werkgeheugen. Vind je dat te weinig opslagruimte? Dan kun je ook kiezen voor meer 512 GB. Dit zijn de prijzen:

MacBook Neo 256 GB: 699 euro

MacBook Neo 512 GB: 799 euro

Let op: bij de MacBook Neo met 256 GB krijg je geen Touch ID. Vind je dat een vereiste? Kies dan voor de MacBook Neo met 512 GB, die wél met Touch ID is beveiligd.

De MacBook Neo is de perfecte keuze als je niet de hoofdprijs voor je volgende Mac wilt betalen. Bij de laptop krijg je veel functies tegen een relatief lage prijs. Je kunt de MacBook Neo nu al bestellen, want de pre-order is begonnen op woensdag 4 maart 2026. Benieuwd waar je de goedkoopste Mac in jaren haalt? Bekijk hier waar je de laptop als eerste in huis kunt halen: